Σε δήλωση του προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας Γόννων, Θωμά Παπαδόντα αναφέρονται τα εξής:

«Η κακοκαιρία Daniel άφησε πίσω της πληγές που ακόμη παραμένουν ανοιχτές. Οι κάτοικοι των Γόννων γνωρίζουν καλά πόσο ευάλωτο μπορεί να γίνει το χωριό μας μπροστά σε ακραία καιρικά φαινόμενα. Για τον λόγο αυτό, η Τοπική Κοινότητα Γόννων ζητά από την Περιφέρεια Θεσσαλίας ουσιαστικές παρεμβάσεις, ώστε ο τόπος μας να θωρακιστεί απέναντι σε μια νέα καταστροφή.

Ως πρόεδρος του συμβουλίου της Δ. Κοινότητας Γόννων από κοινού με την τοπική σύμβουλο ΠΑΠΑΚΑΝΑΚΗ Μαρία συναντηθήκαμε με την Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Λάρισας κα. Μαρία Γαλλιού, την Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025 και ώρα 09:00, στο γραφείο της Π.Ε. Λάρισας, καταθέτοντας έναν πλήρη κατάλογο προβλημάτων και προτάσεων.

Συγκεκριμένα, τέθηκαν τα εξής ζητήματα που απαιτούν άμεση μέριμνα:

Ιρλανδικές διαβάσεις στο μεγάλο ρέμα οι οποίες θα πρέπει να αντικατασταθούν με γέφυρες ή κιούγκια (α) στην εκβολή του στον Πηνειό, (β) στα παλιά σφαγεία, (γ) στο ελαιοτριβείο Δεδικούση και (δ) στο παράπλευρο ρέμα στο δρόμο για Καλλιπεύκη, προς οικία Τσακαλή.

Μεγάλο ρέμα από «κισμιλι» έως εκβολή στον Πηνειό ανάπλαση, αντιστήριξη, διευθέτηση κλπ. (Κτήμα Καραβάσιου πεσμένη γέφυρα λόγω DANIEL, αγροτεμάχια Καράνη, Τσιούρβα, οικήματα Ντοντου, Δημοβέλη, Μπανιώρα, Τσιαπλέ, Παρλίτση ποιμνιοστάσιο και αγροτεμάχια Δαούτη και Ζαφείρη όπου άλλαξε η ροή του ρέματος και κάνει ζημιές στα κτήματα.

Διευθέτηση της κοίτης του ρέματος από Άγιο Μόδεστο μέχρι το μεγάλο ρέμα και κατασκευή έργων αντιστήριξης (οικία Τσακαλή, αγροτεμάχια Κατσιούλα, αθλητικό κέντρο Γόννων).

Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης του ρέματος Αγίας Παρασκευής, στέγασή του στο μεγαλύτερο μέρος του, εκβάθυνση της κοίτης του και σύνδεσή του με τον χείμαρρο Καραβασίλη και συνέχισή του έως Μπόσιακα.

Αντικατάσταση ενημερωτικών πινακίδων και πινακίδων οδικής σήμανσης Γόννων – Ελιάς, Γόννων-Καλλιπεύκης, Γόννων-Ιτέας και Γόννων-Μακρυχωρίου λόγω φθοράς.

Δρόμος Γόννων – Καλλιπεύκης στο 3ο χιλ καθίζηση λόγω DANIEL.

Ανάπλαση μεγάλου ρέματος με κατασκευή και ανάπλαση παρόχθιου μονοπατιού.

Καθαρισμός ρεμάτων Γόννων-Ροδιάς και των ρεμάτων εντός Γόννων.

Φωτισμός στις γέφυρες Γόννων-Ιτέας, Γόννων-Ελιάς και διαπλάτυνση γέφυρας στο Καστρί.

Διάνοιξη ρέματος στην είσοδο των Γόννων από Ιτέα προς το πρώτο στενό που καταλήγει στην παιδική χαρά (πλατεία Κανταρίνου).

Φωτισμός στο δρόμο Γόννων-Μακρυχωρίου και διαγραμμίσεις λόγω ομίχλης και άγριων ζώων.

Ανάπλαση κλπ ρέματος Αγίας Παρασκευής, Σιόντα, Πανδρεμένου, Καραβασίλη.

Κατασκευή ενός φράγματος έναντι δύο λιμνοδεξαμενών (ρέμα Καλα ι άκα) που θα τροφοδοτεί δια της βαρύτητας με το νερό τις δύο δεξαμενές.

Συνδρομή της περιφέρειας οικονομικά ή μηχανικά στην αποκατάσταση της εσωτερικής και αγροτικής οδοποιίας

Η ανάγκη θωράκισης των Γόννων απέναντι στις προκλήσεις των ακραίων καιρικών φαινομένων είναι επιτακτική, όπως και η βελτίωση της ασφάλειας και της ποιότητας ζωής των κατοίκων μας.

Η προστασία από τις πλημμύρες δεν είναι υπόθεση μελλοντική, είναι ζήτημα που πρέπει να αντιμετωπιστεί σήμερα».