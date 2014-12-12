Για «επιστροφή στην κανονικότητα» όσον αφορά τις λοιμώξεις του αναπνευστικού κάνει λόγο ο διευθυντής της Πνευμονολογικής Κλινικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας, καθηγητής Κώστας Γουργουλιάνης.

Όπως εξηγεί, μετά την πανδημία του κορωνοϊού, η εποχική γρίπη φαίνεται να επανέρχεται στον συνηθισμένο της κύκλο. Παράλληλα, η Πνευμονολογική Κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας ετοιμάζεται να υποδεχθεί υπερσύγχρονο διαγνωστικό εξοπλισμό, αναβαθμίζοντας ουσιαστικά τις υπηρεσίες της σε μια περιοχή που καλύπτει εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες.

«Η γρίπη έρχεται παραδοσιακά μετά τις γιορτές, όταν υπάρχει έντονος συγχρωτισμός. Τα τελευταία δύο χρόνια ξεκίνησε λίγο νωρίτερα, αλλά πλέον βλέπουμε να μπαίνει στη θέση της», τονίζει.

Ο κ. Γουργουλιάνης υπογραμμίζει ότι ο κορωνοϊός δεν αποτελεί πια μείζον πρόβλημα: «Οι περισσότεροι έχουμε αποκτήσει ανοσία και ο ίδιος είναι πολύ ήπιος. Το φετινό μας πρόβλημα θα είναι η εποχική γρίπη».

Η σύσταση των ειδικών παραμένει σταθερή: εμβολιασμός των ηλικιωμένων και ευάλωτων ομάδων, εμβολιασμός συγκεκριμένων παιδιών, καθώς και αξιοποίηση των νέων, ευρύτερης κάλυψης εμβολίων για τον πνευμονιόκοκκο.

«Η τεχνολογία των εμβολίων προχωράει και δίνει μεγαλύτερη προστασία, ιδιαίτερα σε όσους έχουν αναπνευστική ευπάθεια», σημειώνει.

Νέο υπερσύγχρονο μηχάνημα στην Πνευμονολογική Κλινική Λάρισας

Παράλληλα, ένα σημαντικό βήμα για τη διάγνωση και θεραπεία των πνευμονολογικών παθήσεων αναμένεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας, καθώς ολοκληρώνεται η διαδικασία προμήθειας νέου εξοπλισμού για την Πνευμονολογική Κλινική.

Ο κ. Γουργουλιάνης εξηγεί ότι μέχρι σήμερα η διάγνωση γινόταν κυρίως με βρογχοσκόπηση μέσω οπτικών ινών, μια εξέταση που η κλινική πραγματοποιεί κατά μέσο όρο 30 φορές την εβδομάδα, καλύπτοντας σχεδόν το 1/3 της χώρας: από την Άμφισσα έως την Κοζάνη.

Το νέο μηχάνημα, που αποκτάται με χρηματοδότηση της Περιφέρειας Θεσσαλίας, ενσωματώνει υπερηχογραφική τεχνολογία, δίνοντας τη δυνατότητα εντοπισμού και λήψης υλικού από περιφερικές βλάβες του πνεύμονα, καθώς και για ακριβέστερη σταδιοποίηση καρκίνων.

«Η τεχνολογία είναι ακριβή, αλλά πολύτιμη. Μπορεί να μας δείξει το μέγεθος και την έκταση μιας βλάβης, να καθορίσει τη θεραπεία και το προσδόκιμο ζωής του ασθενούς. Πρόκειται για ένα εργαλείο που πραγματικά αλλάζει επίπεδο την ιατρική πράξη», τονίζει ο διευθυντής της Κλινικής.

Ωστόσο, δεν παραλείπει να επισημάνει τις δυσκολίες του ΕΣΥ: «Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο τα μηχανήματα δουλεύουν πέρα από τα όρια ζωής τους, γιατί εξυπηρετούν μια τεράστια περιοχή. Η ανανέωση του εξοπλισμού ήταν απολύτως απαραίτητη».

Eλένη Μανώλη (ertnews.gr)