Την ανησυχία του για τις νέες τάσεις που καταγράφονται στο κάπνισμα μετά την πανδημία του κορωνοϊού εξέφρασε ο καθηγητής Πνευμονολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Κώστας Γουργουλιάνης, με δηλώσεις του στο πλαίσιο του συνεδρίου «Ημέρες Πνευμονολογίας», που διεξάγεται στον Βόλο και θα ολοκληρωθεί την Κυριακή 12 Οκτωβρίου.

Όπως επισήμανε, τα τελευταία χρόνια παρατηρείται σημαντική μείωση του παραδοσιακού καπνίσματος, ωστόσο αυξάνεται ανησυχητικά η χρήση ηλεκτρονικού τσιγάρου, ακόμη και σε εφήβους από 14 ετών και άνω.

«Την περίοδο της πανδημίας, καθώς οι άνθρωποι έμειναν στο σπίτι, δημιουργήθηκε η εντύπωση ότι το ηλεκτρονικό τσιγάρο και άλλα καπνικά προϊόντα είναι λιγότερο βλαβερά.

Η λανθασμένη αυτή αντίληψη πέρασε και στα παιδιά, οδηγώντας σε αύξηση της χρήσης ηλεκτρονικών καπνικών προϊόντων σε μικρότερες ηλικίες», υπογράμμισε ο κ. Γουργουλιάνης, επισημαίνοντας την ανάγκη αυστηρότερων μέτρων προστασίας για τους ανηλίκους.

Ο καθηγητής αναφέρθηκε, επίσης, στα εμβόλια κατά του κορωνοϊού και στην πορεία των ασθενών με long covid, σημειώνοντας ότι πλέον δεν εμφανίζουν σοβαρά συμπτώματα, γεγονός που αποτυπώνει τη θετική εξέλιξη της νόσου.

