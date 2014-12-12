Η ομάδα του Πολιτιστικού Συλλόγου Φίλων Μουσικής Ennio Morricone Ελλάδας "Ennio On Big Screen" προβάλει την πρωτοποριακή, αριστουργηματική κινηματογραφική ταινία "Γροθιές στην Τσέπη" / "Fists in the pocket" σε συνδιοργάνωση με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λάρισας, την Τετάρτη 27 Αυγούστου και ώρα 21:30 στον κήπο του Διαχρονικού Μουσείου Λάρισας.

Πλοκή:

Ο πρωτοεμφανιζόμενος τό 1965 σκηνοθέτης Μάρκο Μπελόκιο με σίγουρο και χαλαρό σκηνοθετικό ύφος, δημιουργεί εντυπωσιακά μια ταινία αναφορά στην έμφυτη βία που υπάρχει μέσα στην «αγία οικογένεια» και στην καθολική ηθική.



Η ταινία αψηφά την κατηγοριοποίηση, χαρακτηρίζεται θρίλερ και ταυτόχρονα μαύρη σάτιρα και θεωρείται ένα από τα αριστουργήματα του ιταλικού κινηματογράφου

Βλάσφημη και ανατρεπτική η "Γροθιές στην τσέπη" του Μπελόκιο, ήταν ακριβώς πριν μπεί στη σχολή του Κινηματογράφου που έγραψε το σενάριο της και δανείστηκε χρήματα από την οικογένειά του για να την δημιουργήσει. Είναι εμφανής σε αυτήν η ταύτιση του με τον αντιηρωά του Αλεσάντρο.



Μέσα από την δική του οπτική γωνία βλέπουμε μια οικογένεια τεράτων που φυτοζωούν σε μια κατάσταση παιδισμού και μελαγχολίας.

Ο Ένιο Μορικόνε έχει γράψει μια καταπληκτική, ατμοσφαιρική μουσική επένδυση, η οποία ταιριάζει απόλυτα στην παράνοια της ταινίας. Η μουσική αυτή επένδυση περιλαμβάνει επίσης όμορφα φωνητικά σοπράνο από τη Μαρία Τονίνι Ρίγκελ (η οποία συνεργαζόταν συχνά με τον Μορικόνε), και ένα έντονο ρέκβιεμ για τσέμπαλο και έγχορδα σε αντίθεση με τον υπόλοιπο μελωδικό τόνο.

I pugni in tasca / Fists in the pocket / Γροθιές στην τσέπη



Μυθοπλασία



Ιταλία/Italy, 1965, 105 ́

Οι συνεργάτες του Μάρκο Μπελόκιο παραχωρήσανε τα δικαιώματα της ταινίας στο σύλλογο μας.

Πληροφορίες στο τηλ. 2413508242, καθημερινά 08.00-20.00.



Είσοδος δωρεάν.