Από μια προσφυγική παράγκα στη Λάρισα του 1920 μέχρι τα 13 καταστήματα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη σήμερα, η οικογένεια Κωνσταντινίδη έχει ζήσει όλες τις οικονομικές κρίσεις του ελληνικού κράτους. Αυτή τη φορά όμως, η κρίση έρχεται από τις πρώτες ύλες και τους μισθούς. Η Λαρισινή αλυσίδα ζαχαροπλαστείων, που καθιέρωσε το mille-feuille στην Ελλάδα, "είδε" τα κέρδη της να υποχωρούν το 2024 λόγω της αύξησης του κόστους λειτουργίας.

Ο κύκλος εργασιών της Γρ. Κωνσταντινίδης ΑΒΕΕ παρέμεινε πρακτικά αμετάβλητος στα 10,84 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας οριακή αύξηση μόλις 0,02% σε σχέση με το 2023.

Παρά τη σταθερότητα των πωλήσεων, τα αποτελέσματα προ φόρων μειώθηκαν κατά 5,4% στα 447 χιλ. ευρώ, ενώ τα καθαρά κέρδη υποχώρησαν σε 334 χιλ. ευρώ από 359 χιλ. ευρώ (–7,1%).

Πάντως το περιθώριο καθαρού κέρδους διατηρήθηκε στο 3%, αν και απέχει ακόμη πολύ από το 7% που ήταν περιθώριο καθαρού κέρδους της εταιρείας το 2021.

Τα EBITDA μειώθηκαν στα 723 χιλ. ευρώ από 785 χιλ. ευρώ το 2023, αντανακλώντας την αύξηση των λειτουργικών εξόδων. Συγκεκριμένα, τα λοιπά έξοδα και ζημίες αυξήθηκαν κατά 8% στα 3,33 εκατ. ευρώ, ενώ τα χρηματοοικονομικά έξοδα σημείωσαν επίσης άνοδο 8%.

Σύμφωνα με τη διοίκηση, η μείωση της κερδοφορίας οφείλεται "κατά κύριο λόγο στην αύξηση του κόστους μισθοδοσίας της εταιρείας και των λοιπών λειτουργικών εξόδων."

Ας σημειωθεί ότι η μισθοδοσία έφτασε πέρσι τα 4,01 εκατ. ευρώ από 3,82 εκατ. το 2023. Η εταιρεία απασχόλησε το 2024 κατά μέσο όρο 178 εργαζόμενους από 170 την προηγούμενη χρήση.

Η εταιρεία πραγματοποίησε επενδύσεις 64.710 ευρώ, κυρίως σε νέο εξοπλισμό. Σημαντικό μέρος αυτών των επενδύσεων αφορούσε το νέο κατάστημα στο Πικέρμι (Λ. Μαραθώνος 42).

Το νέο κατάστημα λειτούργησε εντός του 2025 και αναμένεται να επηρεάσει θετικά τα αποτελέσματα της τρέχουσας χρήσης, επεκτείνοντας το δίκτυο της εταιρείας σε 13 σημεία πώλησης συνολικά.

Η εταιρεία διατηρεί ισχυρή χρηματοοικονομική εικόνα με ίδια κεφάλαια 2,60 εκατ. ευρώ και μηδενικό τραπεζικό δανεισμό. Τα ταμειακά διαθέσιμα αυξήθηκαν κατά 7% στα 2,37 εκατ. ευρώ, παρέχοντας σημαντική ρευστότητα.

Παρά τη μείωση των κερδών, η διοίκηση προχώρησε σε διανομή μερίσματος 316.000 ευρώ το 2024, ενώ έχει εκδηλώσει την πρόθεσή της να διανείμει επιπλέον 333.000 ευρώ από τα κέρδη της χρήσης 2024.

Ο Γρηγόρης Κωνσταντινίδης, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, εκφράζει αισιοδοξία για τις προοπτικές της αλυσίδας. Όπως αναφέρεται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις η εταιρεία "ακολουθεί σταθερά ανοδική πορεία παρά το γενικότερο κλίμα οικονομικής ύφεσης και ταυτόχρονα προσπαθεί να διατηρεί την ‘ελαστικότητα’ των δαπανών της".

Για το 2025, η διοίκηση προβλέπει βελτίωση των αποτελεσμάτων: "Την τρέχουσα χρήση διαφαίνεται αύξηση στον κύκλο εργασιών μας, η οποία θα οδηγήσει και πάλι σε κερδοφόρο αποτέλεσμα για την εταιρεία μας", σημειώνεται.

Ιστορία 130 ετών

Το 1890 στη Μικρά Ασία, ο Γρηγόρης Κωνσταντινίδης, δάσκαλος δημοτικού σχολείου με πάθος για τη ζαχαροπλαστική, εργάζεται δίπλα σε έναν εύπορο ζαχαροπλάστη, μαθαίνοντας μυστικά και τεχνικές. Η Μικρασιατική Καταστροφή του 1922 αλλάζει τη ζωή της οικογένειας, που βρίσκει καταφύγιο στη Λάρισα.

Εκεί, ο Γρηγόρης μαζί με τους γιους του, Λάζαρο και Στέλιο, δημιουργούν το πρώτο τους ζαχαροπλαστείο "Η Νεολαία" σε μια προσφυγική παράγκα.

Η μεγάλη αλλαγή έρχεται όταν ο Λάζαρος Κωνσταντινίδης μεταβαίνει στην Αθήνα για να μαθητεύσει στους κορυφαίους Έλληνες ζαχαροπλάστες και φημισμένους Γάλλους σεφ. Εκεί κατακτά την τέχνη των "χιλίων φύλλων", το ξακουστό mille-feuille, που θα γίνει το σήμα κατατεθέν της οικογένειας.

Το 1932 σηματοδοτεί τη γέννηση της σύγχρονης επιχείρησης. Ο Λάζαρος ανοίγει το πρώτο μεγάλο σύγχρονο ζαχαροπλαστείο της οικογένειας με το όνομα "Κυψέλη" στην οδό Παναγούλη 4 στη Λάρισα.

Η επέκταση στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη ακολουθεί στις επόμενες δεκαετίες, αλλά όχι χωρίς εσωτερικές εντάσεις. Το 2018, η επιχείρηση βρίσκεται στο επίκεντρο της δημοσιότητας λόγω διαμάχης μεταξύ των δύο αδελφών Γρηγόρη και Θεόδωρου Κωνσταντινίδη. Η "κάθοδος" του Θεόδωρου στην Αθήνα με άνοιγμα καταστήματος στη Νέα Ιωνία Αττικής προκάλεσε την αντίδραση του αδελφού του, με τις δύο πλευρές να καταλήγουν στα δικαστήρια.

Σήμερα, η εταιρεία συνεχίζει την πορεία της με 13 καταστήματα, διατηρώντας την παράδοση και την ποιότητα που τη χαρακτηρίζει εδώ και περισσότερο από έναν αιώνα.

Ξανθή Γούναρη, Capital.gr