Αναφορά για τον υπουργό Υγείας κατέθεσε ο Λαρισαίος βουλευτής του ΚΚΕ κ. Γιώργος Λαμπρούλης μαζί με την κα Διαμάντω Μανωλάκου και τον κ. Βασίλη Μεταξά ζητώντας να μην απολυθεί κανένας εργαζόμενος της καθαριότητας στο Πανεπιστημιακό αλλά και στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας:

"Καταθέτουμε ΑΝΑΦΟΡΑ την Ανακοίνωση του Σωματείου Καθαριστών Καθαριστριών ν. Λάρισας, στην οποία ζητούν να μην απολυθούν οι εργαζόμενοι με συμβάσεις ορισμένου χρόνου στον τομέα της καθαριότητας στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, να ανανεωθούν οι συμβάσεις τους, να μονιμοποιηθούν όλοι οι συμβασιούχοι και να καλυφθούν όλες οι ανάγκες με μόνιμο προσωπικό."