Με επιστολή του προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και τον Πρόεδρο του ΕΛΓΑ, ο Δήμαρχος Τεμπών Γιώργος Μανώλης παρεμβαίνει δυναμικά για την άμεση καταβολή αποζημιώσεων στους αγρότες και κτηνοτρόφους της περιοχής, οι οποίοι βρίσκονται αντιμέτωποι με σοβαρά προβλήματα που απειλούν την ίδια την επιβίωση τους.

Στην επιστολή του ο κ. Μανώλης μεταφέρει την έντονη ανησυχία και αγωνία του πρωτογενούς τομέα του Δήμου, που τα τελευταία χρόνια δοκιμάζεται σκληρά από ακραία καιρικά φαινόμενα και ασθένειες.

Συγκεκριμένα επισημαίνει ότι:

Οι παραγωγοί φυτικού κεφαλαίου εξακολουθούν να αναμένουν την αποζημίωση για τις μεγάλες ζημιές που προκάλεσε η κακοκαιρία Daniel.

Οι κτηνοτρόφοι υπέστησαν σοβαρά πλήγματα από την πανώλη και την ευλογιά, χάνοντας ζωικό κεφάλαιο και οδηγούμενοι σε δεινή οικονομική κατάσταση.

Οι δενδροκαλλιεργητές χρειάζονται άμεση στήριξη μέσω προκαταβολών για τις ζημιές του παγετού του Μαρτίου 2025, ώστε να καλύψουν καλλιεργητικές ανάγκες αλλά και να στηρίξουν τις οικογένειές τους.

Ο Δήμαρχος Τεμπών υπογραμμίζει ότι η παραγωγική βάση της περιοχής βρίσκεται σε εξαιρετικά κρίσιμη καμπή και η έγκαιρη καταβολή αποζημιώσεων αποτελεί μονόδρομο τόσο για την επιβίωση των αγροτών και κτηνοτρόφων όσο και για τη διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής.

«Ο ΕΛΓΑ έχει αποστολή την έγκαιρη και δίκαιη στήριξη του αγροτικού κόσμου. Η αξιοπιστία του θεσμού στηρίζεται στην άμεση καταβολή των αποζημιώσεων και στην ταχεία παροχή προκαταβολών. Είναι ζωτικής σημασίας οι πληρωμές να γίνουν χωρίς καμία καθυστέρηση, διότι διαφορετικά η στήριξη χάνει τον ουσιαστικό της αντίκτυπο», τονίζει στην επιστολή του ο κ. Μανώλης.

Κλείνοντας, ο Δήμαρχος σημειώνει:

«Η έμπρακτη στήριξη της Πολιτείας είναι καθοριστική για τη βιωσιμότητα της τοπικής οικονομίας. Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι του Δήμου Τεμπών δεν ζητούν προνόμια, αλλά την άμεση και δίκαιη αποκατάσταση των ζημιών τους. Θα συνεχίσω να παρεμβαίνω μέχρι να υπάρξουν απτά αποτελέσματα».