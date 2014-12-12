Καλημέρα και καλή εβδομάδα.

Δεν είχε κανένα από τα θέματα που ταλανίζουν τη Θεσσαλία η φετινή ΔΕΘ. Καμμιά πρωθυπουργική αναφορά στον Daniel, στα έργα αποκατάστασης που εκκρεμούν, ή στην ευλογιά των αιγοπροβάτων. Η ευκαιρία χάθηκε και στην πρωθυπουργική συνέντευξη καθώς σε κανένα θεσσαλικό μέσο δεν δόθηκε ο λόγος για να τεθεί έστω ένα ερώτημα. Ούτε καν στην «Ελευθερία» Λάρισας, που κάποτε ήταν το αγαπημένο παιδί όλων των κυβερνήσεων. Πως αλλάζουν οι καιροί …

@ Συνεχίζονται τα θαύματα στο Λαρισινό παζάρι ύστερα από την απόφαση του Δήμου να το παραχωρεί κάθε χρόνο με πλειοδοτικό διαγωνισμό για λόγους αξιοκρατίας και διαφάνειας. Πέρυσι είχε εμφανιστεί μόνο μια εταιρεία, από τον Ασπρόπυργο Αττικής. Φέτος το ανέλαβε μια νεοσύστατη με την ονομασία «Λάρισα Μπαζάρ ΙΚΕ», άλλη προσφορά δεν υπήρξε. Η συγκεκριμένη το «χτύπησε» και το πήρε με μόλις 100 ευρώ πάνω από την τιμή εκκίνησης που ήταν 300.000 ευρώ. Πάντα ένας είναι ο μειοδότης, σε κανέναν διαγωνισμό δεν εμφανίζεται δεύτερος ... Μάλιστα οι ιδιοκτήτες της «Λάρισα Μπαζάρ ΙΚΕ» ήταν τόσο βέβαιοι ότι θα επικρατήσουν που βάφτισαν την εταιρεία τους στο όνομα του παζαριού πριν ακόμα διεξαχθεί ο διαγωνισμός …

# Δυο επιστολές, από συγγενείς θυμάτων του τραγικού δυστυχήματος των Τεμπών, έφτασαν στο περιφερειακό Συμβούλιο Θεσσαλίας με αίτημα την ανέγερση μόνιμου μνημείου στο σημείο όπου έγινε η σύγκρουση των δυο τρένων. Το συμβούλιο εμφανίζεται κατ΄αρχήν θετικό, ωστόσο επιφυλάχτηκε να επανέλθει με εμπεριστατωμένη απάντηση καθώς η περιοχή δεν ανήκει στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.

& Δυο λεωφορεία από τη Θεσσαλία (Λάρισα, Βόλος) θα πάνε στην Αθήνα για την Άννα Βίσση. Η καλλιτέχνις - μετά το περσινό sold out στο Καλλιμάρμαρο με 65.000 κόσμο -, θα δώσει φέτος, στον ίδιο χώρο, δυο απανωτές συναυλίες. Μιλάμε για φαινόμενο, την ώρα που στα σόσιαλ μαίνονται οι μάχες των Ελλήνων που την απογειώνουν ως θεά και την αποκαθηλώνουν ως κωλόγρια…

Στον συγκοινωνιολόγο Νικόλαο Ηλίου ανέθεσε η Περιφέρεια Θεσσαλίας την εκπόνηση εμπειρογνωμοσύνης για τον δρόμο Κεραμίδι – Ρακοπόταμος. Ο δρόμος είχε καταρρεύσει λίγο πριν ολοκληρωθεί, όπως φαίνεται και στη φωτογραφία. Η ζημιά αποκαταστάθηκε αλλά ουδείς υπηρεσιακός βάζει την υπογραφή του για να τον παραλάβει χωρίς εχέγγυα ασφαλείας. Για να δούμε τι θα πει και ο εμπειρογνώμονας …

# Στη χορεία των παντρεμένων πέρασε ένα ακόμα μέλος της διοίκησης της θεσσαλικής Ελληνικά Γαλακτοκομεία. Ο Γιώργος Σαράντης παντρεύτηκε με την αγαπημένη του Ανθούλα Γκούντα. Ο γάμος έγινε στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας, στο resort της οικογένειας στη Φθιώτιδα, ενώ ακολούθησε και η βάπτιση του γιού τους. Ο μικρός πήρε το όνομα του παππού, Δημήτριος. Κάθε ευτυχία.

@ Ένα κόσμημα στις όχθες του Ληθαίου θα είναι το νέο ξενοδοχείο στη θέση της κλινικής Παντελιδάκη στα Τρίκαλα. Αυτό λένε όσοι είδαν τα σχέδια του ακινήτου. Θα έχει 60 δωμάτια και αναμένεται να ξεκινήσει τη λειτουργία του το φθινόπωρο του 2026.

^ Τον φυσάει τον παρά η ΔΕΥΑΛ. Η διοίκηση υπέγραψε απόφαση για την προμήθεια …αντιηλιακών για τους εργαζομένους. Προφανώς για εκείνους που δουλεύουν έξω από τα γραφεία και τους σφυροκοπάει ο ήλιος όπως τους μπετατζήδες. Κι όμως, παρότι το μέτρο είναι καινοτόμο και σε προοδευτική κατεύθυνση, Μαβίδης και Γιαννακόπουλος ψήφισαν λευκό στο Διοικητικό Συμβούλιο. Γιατί σύντροφοι υπονομεύεται τα κεκτημένα του εργατικού κινήματος; Τα αντιηλιακά στη ΔΕΥΑΛ είναι μια κατάκτηση. Έπρεπε να είστε μπροστάρηδες, να ζητάτε να έχουν υψηλότερο δείκτη προστασίας και να συνοδεύονται τουλάχιστον από ένα σετ μαγιό …

$ Μια τεράστια απεικόνιση του υπερυπολογιστή «Δαίδαλου» δεσπόζει στο κέντρο του περιπτέρου του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης στη ΔΕΘ. Ο θεσσαλός υπουργός Δημήτρης Παπαστεργίου υποδέχτηκε, ως οικοδεσπότης, πολύ κόσμο το Σαββατοκύριακο, μεταξύ των οποίων και τον πρωθυπουργό που έδειχνε εντυπωσιασμένος από τις καινοτομίες. Ο τελευταίος έκανε προσεκτικά επιλεγμένες επισκέψεις στη ΔΕΘ. Στο Αγροτικής Ανάπτυξης που ήταν δίπλα δεν πάτησε το πόδι του …

*Δάνειο ύψους 4,8 εκ. ευρώ θα πάρει από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ο Δήμος Μετεώρων. Όλο το ποσό θα διατεθεί για φωτιστικά, τεχνολογίας Led, στο δίκτυο οδοφωτισμού της πόλης.

% Τις εγκάρδιες ευχαριστίες μας στα θεσσαλικά ΜΜΕ - και όχι μόνο-, που έσπευσαν αυτοβούλως να αναφερθούν στο ρεπορτάζ του kosmoslarissa.gr για την απόρριψη από το Πρωτοδικείο Λάρισας των δυο αγωγών, ύψους 500.000 ευρώ, από τον Δήμο Λαρισαίων εναντίον του υπογράφοντος και της εφημερίδας ΚΟΣΜΟΣ.

Ευχαριστίες και στους εκπροσώπους των δημοσιογραφικών Ενώσεων (θεσσαλών και άλλων) οι οποίοι, το πρωί του Σαββάτου, ενημέρωσαν για το θέμα τον υφυπουργό Δικαιοσύνης Ιωάννη Μπούγα κατά τη συνάντηση που είχαν μαζί του στα γραφεία της ΕΣΗΕΜΘ στη Θεσσαλονίκη. Μάλιστα ο υφυπουργός, με αφορμή και την απόφαση του Πρωτοδικείου Λάρισας, τους ανακοίνωσε ότι η κυβέρνηση τους προσεχείς μήνες θα φέρει νομοσχέδιο για την προστασία των λειτουργών του Τύπου από τις εκδικητικές αγωγές (Slapps).

@ Με πέντε εκθεσιακά περίπτερα εμφανίστηκε το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας στην 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Μπράβο, και σ΄ανώτερα, του χρόνου με δέκα …

