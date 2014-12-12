Το Τμήμα Αθλητισμού του Δήμου Λαρισαίων ενημερώνει τους πολίτες ότι η Δημοτική Πισίνα Νεάπολης θα λειτουργήσει κανονικά την Παρασκευή 15 Αυγούστου 2025, από τις 11:00 π.μ. έως τις 20:00, προσφέροντας μια δροσερή και ευχάριστη διέξοδο για όσους θα βρίσκονται στην πόλη τη γιορτινή αυτή ημέρα.

«Η Δημοτική Πισίνα Νεάπολης είναι το κατάλληλο σημείο για να δροσιστείτε και να απολαύσετε την ημέρα του Δεκαπενταύγουστου μέσα στην πόλη. Οργανωμένος και φιλόξενος, ο χώρος διαθέτει μεγάλη πισίνα για ενήλικες, παιδική πισίνα, γήπεδο beach volley, χώρο για ρακέτες, σκιερές γωνιές και άνετες ξαπλώστρες.

Στο αναψυκτήριο “Pisina Summer Coffee Bar”, που θα λειτουργεί κανονικά, μπορείτε να απολαύσετε καφέδες, παγωτά, δροσιστικά ροφήματα και ελαφριά σνακ δίπλα στο νερό, καθιστώντας την πισίνα έναν ιδανικό προορισμό για όλη την ημέρα.

Η παρουσία πιστοποιημένων ναυαγοσωστών και η αυστηρή τήρηση όλων των υγειονομικών πρωτοκόλλων εξασφαλίζουν ένα ασφαλές περιβάλλον για μικρούς και μεγάλους. Υπενθυμίζεται ότι η είσοδος σε παιδιά κάτω των 14 ετών επιτρέπεται μόνο με τη συνοδεία ενήλικα» επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση.