Πληθαίνουν οι πρωτοβουλίες της Περιφέρειας Θεσσαλίας για την ανάπτυξη του τοπικού τουρισμού και την επίτευξη του στρατηγικού στόχου για αύξηση του τουριστικού ρεύματος κατά 50% μέχρι το 2030.

Στο πλαίσιο αυτό πρόκειται να δημιουργηθούν δέκα πρωτότυπα ταξίδια σε θεσσαλικούς προορισμούς, τα οποία θα απεικονίζονται ψηφιακά στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας με σκοπό η προβολή τους να αποτελέσει ψηφιακό υλικό, ως inspirational itineraries και fam trips, για ταξιδιωτικά πρακτορεία και ΜΜΕ.

Το έργο θα αποτελείται από δέκα πενθήμερα ταξίδια που θα παρουσιάζουν διαδρομές σε διαφορετικές περιοχές της Θεσσαλίας με στόχο να ενταχθούν γνωστοί και άγνωστοι προορισμοί στα προγράμματα διαφορετικών ομάδων ταξιδιωτών ώστε να αναδειχθούν οι ιδιαίτερές δυνατότητες τους και τα στοιχεία που τους κάνουν ελκυστικούς και ιδανικούς για αξέχαστες διακοπές.

Τα δέκα ταξίδια θα δημιουργηθούν κάτω από τις εξής θεματικές ενότητες:

-BLEASURE (business and leisure): Ταξίδια που συνδυάζουν διακοπές και εργασία εξ αποστάσεως

-ORIGINS: Ταξίδια ανακάλυψης με στόχο τοπικές παραδόσεις, πολιτιστική κληρονομιά, γαστρονομία, συνήθειες κλπ.

-STORIFICATION: Ταξίδια εμπνευσμένα από ιστορία, μυθολογία, τοπικούς θρύλους κλπ

-FAMILY ROBINSONS: Ταξίδια ανακάλυψης για οικογένειες με μέλη διαφορετικών γενεών.

-MOMENTS IN TIME: Ταξίδια για συγκεκριμένες ομάδες (φίλοι, reunions, romance κλπ).

Κάθε ταξίδι θα περιλαμβάνει τις ανάλογες περιγραφές, συνοδευτικό υλικό, προτεινόμενους προορισμούς σε κάθε τόπο κ.λ.π.



Όλο το υλικό θα καλύψει την κατηγορία «Διαδρομές» της ιστοσελίδας της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Ε.Π. kosmoslarissa.gr