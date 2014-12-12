Με παραγγελία της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λάρισας διατάσσεται η εκταφή του γιου του του Πάνου Ρούτσι, ενός εκ των θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών.

Ειδικότερα, ο εισαγγελέας Πρωτοδικών Λάρισας ικανοποίησε το αίτημα εκταφής του Πάνου Ρούτσι, ενώ τις επόμενες μέρες θα εξεταστούν και τα αιτήματα εκταφής των άλλων συγγενών των θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλλας είχε υπογραμμίσει σε ανακοίνωσή του ότι «όλα τα αιτήματα εκταφής και ταυτοποίησης των σορών των θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών που έχουν υποβληθεί μελετώνται από τους αρμόδιους εισαγγελικός και δικαστικούς λειτουργούς και σύντομα θα απαντηθούν».

Ο Πάνος Ρούτσι την Πέμπτη είχε καταθέσει συμπληρωματικό υπόμνημα στο Εφετείο Λάρισας. Στο αίτημά του ο Πάνος Ρούτσι ζητά την εκταφή της σορού του παιδιού του, όπως έχουν κάνει και οι Παύλος Ασλανίδης και Χρήστος Τηλκερίδης, προκειμένου να γίνει έλεγχος DNA για την ταυτοποίηση της σορού και τη διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων για τα αίτια θανάτου.