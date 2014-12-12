Ο επικεφαλής της δημοτικής ομάδας της "Συμπαράταξης Λαρισαίων" Δημήτρης Δεληγιάννης σχετικά με το θάνατο του Νέστορα Αντωνίου αναφέρει τα εξής:

"Έφυγε σήμερα το πρωί ο Νέστορας Αντωνίου, ένας ενεργός πολίτης της προσφοράς, ένας ευγενής και αγωνιστικός συμπολίτης μας.

Ιδεολόγος, πιστός στα ιδανικά της Αριστεράς άφησε βαθύ το αποτύπωμά του στην τοπική κοινωνία σε εποχές δύσκολες.

Συνοδοιπόρος στα πρώτα δύσκολα βήματα της «Συμπαράταξης Λαρισαίων», συνεργάτης στην οργάνωση των κοινωνικών δομών του Δήμου, αγαπημένος συνάδελφος στα έδρανα του Δημοτικού μας Συμβουλίου.

Ένας καλός φίλος έφυγε, ένας καλός Άνθρωπος.

Η Λάρισα, η πόλη του, είναι σήμερα φτωχότερη.

Συλλυπητήρια στους οικείους του…"