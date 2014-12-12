Ο επικεφαλής της Συμπαράταξης Λαρισαίων Δημήτρης Δεληγιάννης σε ανάρτησή του στο facebook, σχετικά με την Πανελλαδική Συνάντηση Δημοτικών Συμβουλίων Νεολαίας, που έγινε στη Λάρισα, αναφέρει τα εξής:

Στη Λάρισα φιλοξενήσαμε αυτές τις μέρες την Πανελλαδική Συνάντηση Δημοτικών Συμβουλίων Νεολαίας, στο πλαίσιο της ανακήρυξης της πόλης μας ως Εθνικής Πρωτεύουσας Νεολαίας 2025.

Είναι μια στιγμή που με συγκινεί: νέοι άνθρωποι συζητούν για τα όργανα που τους αφορούν και για τη δική τους φωνή στη δημόσια ζωή — μια φωνή που πραγματικά χρειαζόμαστε.

Βρεθήκαμε ως Συμπαράταξη Λαρισαίων στον χώρο του Δημοτικού Συμβουλίου που φιλοξένησε τη διοργάνωση. Ο επικεφαλής της παράταξής μας στην ΚΕΔΕ, Χάρης Δούκας, Δήμαρχος Αθηναίων, έδωσε το παρόν· έγιναν παρεμβάσεις και τοποθετήσεις, και παρακολουθήσαμε με μεγάλο ενδιαφέρον τις σκέψεις και τις ανησυχίες των νέων που θέλουν να συμμετέχουν ουσιαστικά στη ζωή της πόλης τους.

Ξέρουμε καλά ότι ο θεσμός έχει ιστορία. Ξεκίνησε με ενθουσιασμό το 2006–2008, αλλά γρήγορα ατόνησε. Η έλλειψη υποστήριξης, οι αδυναμίες του θεσμικού πλαισίου, η κομματικοποίηση και οι παθογένειες της δημόσιας ζωής τον οδήγησαν στην εγκατάλειψη μετά το 2009, με την οικονομική κρίση.

Σήμερα, όμως, ξαναχτίζεται. Και αυτό μας γεμίζει ελπίδα. Μια ιδέα που είχε τη στήριξη του τότε Δημάρχου Απόστολου Καλογιάννη, δυνάμωσε μέσα από δεκάδες δράσεις και συνεχίζεται τώρα και με τη νέα Δημοτική Αρχή. Συνδέεται με την αναγόρευση της Λάρισας ως Εθνικής Πρωτεύουσας Νεολαίας 2025 — μια αναγνώριση της προσπάθειας των νέων μας.

Ωστόσο, τα μεγάλα ζητήματα παραμένουν:

Πώς θα στηριχθεί ο θεσμός όταν σβήσουν τα φώτα της δημοσιότητας;

Πώς θα διασφαλιστεί η ανεξαρτησία και η θεσμική κατοχύρωσή του;

Πώς θα αποφευχθούν οι παθογένειες του παρελθόντος σε ένα περιβάλλον όπου η εικόνα συχνά υπερισχύει της ουσίας;

Και πώς θα γίνει πραγματικά συμπεριληπτικός για όλους;

Η Δημοκρατία χτίζεται μαζί με τη νέα γενιά.

Και εμείς θα είμαστε πάντα εδώ, δίπλα στους νέους που, κόντρα στις δυσκολίες της εποχής, επιχειρούν να κάνουν «ένα άλμα πιο γρήγορο από τη φθορά».