Σε δήλωση του Δημήτρη Δεληγιάννη, επικεφαλής Δημοτικής Ομάδας της «Συμπαράταξης Λαρισαίων», αναφέρονται τα εξής:

"Με την τέλεση του αγιασμού στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου μας ξεκίνησε σήμερα και επίσημα η νέα σχολική χρονιά.

Η Συμπαράταξη Λαρισαίων εκφράζει τις θερμότερες ευχές της προς τα παιδιά, τους γονείς και το προσωπικό των δομών της πόλης μας. Ευχόμαστε η νέα χρονιά να είναι γεμάτη υγεία, δημιουργία και πολλά παιδικά χαμόγελα.

Εμείς, όπως πάντα, με ευθύνη και συνέπεια, θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε το προσωπικό του Δήμου και τις δημοτικές δομές (δημοτικοί παιδικοί σταθμοί, αλλά και ΚΔΑΠ), ώστε να ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των παιδιών και των οικογενειών τους

Τα προηγούμενα χρόνια με την ένταξη ενός αξιόλογου δυναμικού στις δομές της πόλης διαμορφώθηκαν οι συνθήκες να μην μένει κανένα παιδί εκτός. Αυτό είναι μια μεγάλη κατάκτηση της πόλης!

Αξιοποιούνται οι διαθέσιμοι πόροι.

Λειτουργούν καινοτόμα προγράμματα για τη στήριξη των οικογενειών.

Σήμερα, η αφετηρία της νέας χρονιάς ας γίνει αφορμή για ένα νέο βήμα: να απαιτήσουμε όλοι μαζί τη δρομολόγηση άμεσα όλων των προβλεπόμενων διαδικασιών με τη συμμετοχή όλων των συναρμόδιων Υπουργείων για τη μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων εργαζομένων του προγράμματος μέσω ΕΣΠΑ χωρίς εξαιρέσεις. Η ομαλή λειτουργία των Δημοτικών Δομών, με μόνιμο και σταθερό προσωπικό χρειάζεται να αποτελέσει προτεραιότητα της πόλης.

Καλή δύναμη σε όλους! Καλή σχολική χρονιά!"