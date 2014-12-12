Στη βοήθεια της ΔΕΥΑΛ κατέφυγε φέτος ο Δήμος Λαρισαίων για να τα βγάλει πέρα με το κόστος των Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων. Η Δημοτική επιχείρηση θα καταβάλει ένα ποσό 60.000 ευρώ που αφορά στο «Σπίτι του Αη Βασίλη», μέρος της δαπάνης ενοικίασης και εγκατάστασης 18 θεματικών περιπτέρων, καθώς και μέρος της δαπάνης για τη μίσθωση φορτηγού για τον Αη Βασίλη όπως και για υποστήριξη δράσεων στις συνοικίες της πόλης.

Το κόστος των εκδηλώσεων οδήγησε την ένταση στα ύψη στο χθεσινοβραδινό Δημοτικό Συμβούλιο, με τον επικεφαλής της Συμπαράταξης Λαρισαίων Δημήτρη Δεληγιάννη να καταγγέλει την εμπλοκή της ΔΕΥΑΛ, και το γεγονός ότι το μπάτζετ των φετινών εορταστικών εκδηλώσεων που δεν είναι γνωστό. Όπως ανέφερε ο ίδιος, πέρυσι, την ίδια περίοδο, ήταν γνωστό πόσο θα κοστίσουν οι Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις. Όλα αυτά με σκληρή γλώσσα κατά του δημάρχου: "Εμφανίζεστε ως δήμαρχος που διαχειρίζεται δημόσιο χρήμα χωρίς να γνωρίζει το συνολικό budget των εκδηλώσεων. Ως δημοτική αρχή λειτουργείτε με τρόπο καταστροφικό, διότι δείχνετε ότι δεν σέβεστε το δημόσιο χρήμα. Αν υπάρχει τέτοια άνεση να χρηματοδοτούμε με εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ κάθε εκδήλωση, τότε ήρθε η ώρα να δούμε πως θα ανακουφίσουμε τους συμπολίτες μας που περνούν δύσκολα", ανέφερε ο κύριος Δεληγιάννης.

Η τοποθέτησή του προκάλεσε την έντονη αντίδραση του δημάρχου ο οποίος αφού παραδέχτηκε ότι ...δεν μπορούν να κάνουν πρόβλεψη εξόδων, απάντησε εξίσου έντονα: "Είναι άθλιος ο τρόπος που επιλέγετε να κάνετε αντιπολίτευση. Δυναμιτίζετε την ατμόσφαιρα χωρίς λόγο, μέλημα του Δήμου είναι να γίνει μία διαδικασία που θα δώσει στους Λαρισαίους χαρά και αισιοδοξία. Είναι μία στρατηγική επιλογή. Όλες οι δαπάνες εγκρίνονται από την δημοτική επιτροπή και, όταν ολοκληρωθούν οι εκδηλώσεις, θα γίνει ο απολογισμός".

Το θέμα εγκρίθηκε με τις ψήφους της πλειοψηφίας.

Γ.Δ. kosmoslarissa.gr