Αφιερωμένη στους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας, που σήμερα, 1η Οκτωβρίου, έχουν την τιμητική τους, ήταν η δράση του Δήμου Λαρισαίων για δενδροφύτευση στο Πάρκο Χρωμάτων (Χατζηχαλάρ), με τη συμμετοχή μελών από όλα τα ΚΑΠΗ.

Με πρωτοβουλία της Διεύθυνσης Πρόνοιας και τη σύμπραξη των Αντιδημαρχιών Κοινωνικής Πολιτικής & Πολιτικών Ισότητας και Πρασίνου, μέλη των ΚΑΠΗ του Δήμου Λαρισαίων προχώρησαν στη φύτευση δέντρου στον χώρο του Πάρκου.

Για τη δράση επιλέχθηκε να φυτευτεί συμβολικά ένας πλάτανος (ανατολικός), για τη μακροβιότητά του, ενώ στον κορμό του τοποθετήθηκε και πινακίδα με το μήνυμα «Η σοφία της τρίτης ηλικίας ανθίζει στα δέντρα».

«Ως Δήμος, στεκόμαστε δίπλα στις ανάγκες των μεγαλύτερων συμπολιτών μας, φροντίζουμε για την αξιοπρέπεια, την ασφάλεια, την ευεξία τους, μα πάνω απ’ όλα στην ενεργή παρουσία τους στην καθημερινότητα της πόλης μας.

Με τη σημερινή συμβολική δενδροφύτευση, θέλουμε οι συμπολίτες μας να αφήσουν το αποτύπωμά τους στο Πάρκο, έναν τόπο συνάντησης όλων των γενεών», τόνισαν οι Αντιδήμαρχοι Κοινωνικής Πολιτικής, κ. Παναγιώτης Δαλαμπύρας και Πρασίνου, κ. Κωνσταντίνος Αργυρόπουλος, που έδωσαν το «παρών» στην όμορφη δράση.

Μαζί τους ήταν ακόμη η αναπλ. Προϊσταμένη του Τμήματος Λειτουργίας ΚΑΠΗ, κ. Δήμητρα Κωστοπούλου, ο αναπλ. Προϊστάμενος Αστικού & Περιαστικού Πρασίνου, κ. Χρήστος Μανούσιος και πολλά μέλη από τα ΚΑΠΗ του Δήμου Λαρισαίων.