Η Δ.Ε.Υ.Α.Λ. στο πλαίσιο του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΑΣ, ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ, ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ» πρόκειται να αντικαταστήσει τα δίκτυα ύδρευσης της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου και της οδού Φαρσάλων, λόγω της επικείμενης κατασκευής από τον Δήμο Λαρισαίων του νέου κυκλικού κόμβου στη συμβολή των οδών Ηρώων Πολυτεχνείου – Φαρσάλων – Παναγούλη.

Το έργο επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου ξεκίνησε από τη Δ.Ε.Υ.Α.Λ. στις αρχές Ιουνίου και θα ολοκληρωθεί σε δύο μήνες περίπου.

Στο πλαίσιο των παραπάνω εργασιών σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων εργοταξιακού χαρακτήρα (ΦΕΚ B’ 3037/29.05.2024), την Τετάρτη 03-09-2025 και την Πέμπτη 04-09-2025 και για τις ώρες από 6:00 έως 17:00 θα πραγματοποιηθεί ολικός αποκλεισμός της οδού Φαρσάλων στο ρεύμα που τη συνδέει ανατολικά με την οδό Ηρώων Πολυτεχνείου (με κατεύθυνση προς οδό Βόλου) σύμφωνα με το παρακάτω σχέδιο.

Επισημαίνεται ότι η εναλλακτική διαδρομή προς Ηρώων Πολυτεχνείου για τους οδηγούς, θα είναι από την παράκαμψη της οδού Παλαιολόγου.