ΔΕΥΑΛ: Διακοπή νερού την Πέμπτη στην περιοχή των ΚΤΕΛ
Λάρισα | 22 Οκτ 2025, 17:13
Η Δ.Ε.Υ.Α.Λ. ανακοινώνει ότι την Πέμπτη, 23 Οκτωβρίου για το χρονικό διάστημα από 09:00 έως 14:00 θα πραγματοποιηθεί διακοπή υδροδότησης στην περιοχή των ΚΤΕΛ και συγκεκριμένα στις παρακάτω οδούς:
· Ολύμπου (από την οδό Γεωργιάδου έως την οδό Γρηγοροπούλου)
· Γρηγοροπούλου
