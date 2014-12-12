Η Δ.Ε.Υ.Α.Λ. ανακοινώνει ότι την Πέμπτη, 23 Οκτωβρίου για το χρονικό διάστημα από 09:00 έως 14:00 θα πραγματοποιηθεί διακοπή υδροδότησης στην περιοχή των ΚΤΕΛ και συγκεκριμένα στις παρακάτω οδούς:

· Ολύμπου (από την οδό Γεωργιάδου έως την οδό Γρηγοροπούλου)

· Γρηγοροπούλου