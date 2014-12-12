ΔΕΥΑΛ: Διακοπή υδροδότησης σε κεντρικούς δρόμους τη Δευτέρα
Λάρισα | 31 Οκτ 2025, 19:31
Η Δ.Ε.Υ.Α.Λ. ανακοινώνει ότι τη Δευτέρα, 3 Νοεμβρίου για το χρονικό διάστημα από 09:00 έως 13:00 θα πραγματοποιηθεί διακοπή υδροδότησης στις παρακάτω οδούς:
- Λορέντζου Μαβίλη (από Γεωργιάδου έως 31ης Αυγούστου)
- Σβαρτς (από Γεωργιάδου έως Ερυθρού Σταυρού)
- Ερυθρού Σταυρού (από Λορέντζου Μαβίλη έως Νίκης)
- Νιρβάνα (από Γαριβάλδη έως Ερυθρού Σταυρού)
- Αλ. Παπαδιαμάντη (από Νίκης έως 31ης Αυγούστου)
- Α. Ελλαδίου (από Νίκης έως 31ης Αυγούστου)
- Νίκης (από Ολύμπου έως Α. Ελλαδίου)
- Δροσίνη (από Λ. Μαβίλη έως Αλ. Παπαδιαμάντη)
- Πάροδος Νίκης (από Γαριβάλδη έως Νίκης).
