Τον «έξυπνο» σταθμό ύδρευσης της ΔΕΥΑΛ, που βρίσκεται στην Κεντρική πλατεία επισκέφθηκε ο Γενικός Γραμματέας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του ΥΠΕΝ, κ. Μανώλης Γραφάκος, που βρέθηκε στη Λάρισα για τα εγκαίνια της σύγχρονης μονάδας ηλιακής ξήρανσης ιλύος της ΔΕΥΑΛ.

Τον κ. Γραφάκο συνόδευε ο Δήμαρχος Λαρισαίων, κ. Θανάσης Μαμάκος και στελέχη της ΔΕΥΑΛ. Όπως υπογράμμισε ο κ. Μαμάκος, «στόχος μας είναι να ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο την κουλτούρα της ανακύκλωσης και σεβασμού προς το περιβάλλον, με περιορισμό της χρήσης πλαστικών συσκευασιών.

Με την εγκατάσταση των έξυπνων σταθμών, αλλά και τη δράση για τη διάθεση 500 δωρεάν επαναχρησιμοποιούμενων φιαλών νερού, ενισχύεται ο ρόλος της Λάρισας ως πόλης- πρότυπο για τη βιώσιμη και έξυπνη διαχείριση φυσικών πόρων, καθώς και η περιβαλλοντική υπευθυνότητα όλων μας στην πράξη.»

Εδώ και μερικές ημέρες, η ΔΕΥΑΛ προχώρησε στην εγκατάσταση «έξυπνων» σταθμών ύδρευσης σε 4 σημεία στη Λάρισα: εδώ, στην Κεντρική πλατεία, στην πλατεία Ταχυδρομείου, μπροστά από το Δημοτικό Ωδείο και στην πλατεία Νεάπολης. Οι σταθμοί τοποθετήθηκαν στο πλαίσιο της Τοπικής Πράσινης Συμφωνίας (Local Green Deal) με τίτλο «WELL – Water Eco-Refill for Larissa», που υπογράφηκε μεταξύ του Δήμου Λαρισαίων και της ΔΕΥΑΛ, τον περασμένο Απρίλιο, στο πλαίσιο της συμμετοχής της πόλης στο ευρωπαϊκό δίκτυο Intelligent Cities Challenge (ICC).