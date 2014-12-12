ΔΕΥΑΛ: Οι 200 Λαρισαίοι που θα λάβουν εισιτήρια διαρκείας της ΑΕΛ (ονόματα)
Λάρισα | 09 Ιουλ 2025, 18:23
Ο Δήμος Λαρισαίων σε συνεργασία με τη Δ.Ε.Υ.Α.Λ., ανακοινώνουν τα ονόματα 200 Λαρισαίων δημοτών που κληρώθηκαν για τα εισιτήρια διαρκείας αγώνων της Α.Ε.Λ., για την περίοδο 2025-2026.
Η παραλαβή των εισιτηρίων θα γίνεται από τα γραφεία της ΠΑΕ Α.Ε.Λ. επί της οδού Σκαρλάτου Σούτσου 3 (3ος όροφος) με την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας από τη Δευτέρα 14 Ιουλίου 2025.
1. ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
2. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
3. ΑΛΗΦΑΚΙΩΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
4. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ
5. ΑΝΔΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
6. ΑΝΔΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
7. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
8. ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
9. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
10. ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
11. ΑΡΓΥΡΑΚΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
12. ΑΣΩΝΙΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
13. ΒΑΓΕΝΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
14. ΒΑΛΑΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
15. ΒΑΡΔΑΚΑΡΗ ΜΑΡΙΑ
16. ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
17. ΒΕΓΓΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
18. ΒΛΑΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
19. ΓΑΔΙΤΣΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
20. ΓΕΡΟΣΤΕΡΓΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
21. ΓΕΡΟΣΤΕΡΓΙΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗ
22. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
23. ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
24. ΓΙΑΤΣΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ
25. ΓΙΟΝΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
26. ΓΚΑΜΠΕΤΟΣ ΛΟΥΚΑΣ
27. ΓΚΑΝΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
28. ΓΚΕΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
29. ΓΚΙΑΣΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
30. ΓΚΙΑΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
31. ΓΚΟΓΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
32. ΓΚΟΝΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
33. ΓΚΟΥΒΑΤΖΗ ΖΩΗ
34. ΓΚΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
35. ΓΚΟΥΝΤΕΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
36. ΓΚΟΥΝΤΟΥΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
37. ΓΚΟΥΝΤΡΟΥΜΠΗ ΙΩΑΝΝΑ
38. ΓΚΡΙΖΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
39. ΓΡΗΓΟΡΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
40. ΔΑΜΑΛΑΣ ΘΩΜΑΣ
41. ΔΑΟΥΛΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
42. ΔΑΟΥΛΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
43. ΔΑΡΔΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
44. ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
45. ΔΗΜΗΝΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
46. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
47. ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΘΕΟΔΟΣΗΣ
48. ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
49. ΔΟΞΑΡΙΩΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ
50. ΔΡΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
51. ΔΡΕΝΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
52. ΔΡΟΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
53. ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
54. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ-ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
55. ΖΑΡΡΑ ΕΛΕΝΗ
56. ΖΕΪΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
57. ΖΗΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
58. ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
59. ΖΗΣΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
60. ΘΑΝΟΥ ΔΑΦΝΗ
61. ΘΕΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
62. ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
63. ΚΑΓΙΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
64. ΚΑΔΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
65. ΚΑΚΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
66. ΚΑΚΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
67. ΚΑΛΑΠΑΝΙΔΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
68. ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
69. ΚΑΛΦΑ ΜΑΡΙΑ
70. ΚΑΛΦΟΥΝΤΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
71. ΚΑΠΝΙΤΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
72. ΚΑΡΑΒΑΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
73. ΚΑΡΑΒΕΝΤΖΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
74. ΚΑΡΙΠΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
75. ΚΑΡΜΙΡΗ ΑΓΛΑΪΑ
76. ΚΑΤΣΙΑΡΙΜΠΑ ΚΥΡΑΤΣΩ
77. ΚΑΤΣΙΦΩΤΗ ΕΛΕΝΗ
78. ΚΑΤΣΟΥΡΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ
79. ΚΕΛΕΣΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
80. ΚΕΡΜΕΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
81. ΚΕΡΜΕΛΙΔΗΣ ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ
82. ΚΙΤΣΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
83. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
84. ΚΟΝΤΟΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
85. ΚΟΝΤΟΝΑΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ
86. ΚΟΥΚΟΥΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
87. ΚΟΥΛΙΟΥΜΠΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
88. ΚΟΥΡΟΥΚΛΗ ΕΛΕΝΗ
89. ΚΟΥΡΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
90. ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
91. ΚΟΥΣΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
92. ΚΟΥΤΕΛΑ ΖΩΗ
93. ΚΟΥΤΟΥΚΑ ΘΕΟΔΩΡΑ
94. ΚΟΨΑΧΕΙΛΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ
95. ΚΡΑΜΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
96. ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
97. ΚΩΣΤΑΡΕΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ
98. ΚΩΣΤΑΡΕΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
99. ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
100. ΛΑΜΠΡΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
101. ΛΑΠΟΥΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
102. ΛΙΑΓΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
103. ΛΙΟΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
104. ΛΙΤΣΙΟΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ
105. ΛΟΥΛΟΥΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
106. ΜΑΓΑΛΙΟΣ ΜΠΑΓΙΟΣ
107. ΜΑΛΑΚΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ
108. ΜΑΛΛΙΑΚΑ ΑΝΝΑ
109. ΜΑΝΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
110. ΜΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
111. ΜΗΤΗΛΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
112. ΜΗΤΡΑΚΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ
113. ΜΙΧΑΛΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
114. ΜΟΥΡΓΚΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
115. ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
116. ΜΠΑΚΛΕΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
117. ΜΠΑΚΡΑΤΣΑΣ ΜΑΡΙΟΣ
118. ΜΠΑΝΑΓΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
119. ΜΠΑΤΖΙΛΙΩΤΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
120. ΜΠΑΧΤΣΕΒΑΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
121. ΜΠΕΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
122. ΜΠΕΚΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
123. ΜΠΙΛΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
124. ΜΠΛΕΤΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
125. ΜΠΛΙΟΥΜΗ ΕΛΕΝΗ
126. ΜΠΟΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
127. ΜΠΟΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
128. ΜΠΟΥΡΑΚΗ ΜΗΛΙΤΣΑ
129. ΝΑΝΟΥΛΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ
130. ΝΑΣΙΑΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
131. ΝΙΚΟΛΗ ΑΝΝΑ
132. ΝΙΚΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
133. ΝΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
134. ΞΕΣΦΙΓΓΟΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ
135. ΞΗΡΟΜΕΡΗΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
136. ΞΥΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
137. ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
138. ΠΑΓΩΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
139. ΠΑΛΙΟΤΖΗΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
140. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ
141. ΠΑΠΑΔΟΥΛΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ-ΑΓΓΕΛΟΣ
142. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
143. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΗΛΙΑΣ
144. ΠΑΠΑΛΕΞΗΣ ΘΩΜΑΣ
145. ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
146. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
147. ΠΑΤΣΙΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
148. ΠΕΤΣΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
149. ΠΟΥΤΣΙΑΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
150. ΠΡΑΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
151. ΠΡΟΒΙΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
152. ΡΑΠΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
153. ΡΑΠΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
154. ΡΑΦΤΟΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ
155. ΡΗΤΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
156. ΡΙΖΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ
157. ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
158. ΡΟΥΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
159. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ
160. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΞΑΝΘΗ
161. ΣΑΜΟΥΡΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
162. ΣΑΠΟΥΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
163. ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
164. ΣΕΝΤΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
165. ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
166. ΣΚΟΝΔΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
167. ΣΟΥΚΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
168. ΣΤΑΪΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
169. ΣΤΑΜΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
170. ΣΤΑΥΡΟΘΕΟΔΩΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
171. ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΗΣ
172. ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
173. ΤΑΜΠΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
174. ΤΑΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
175. ΤΕΛΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
176. ΤΕΡΖΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
177. ΤΖΗΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
178. ΤΖΙΑΣΤΑΣ ΜΑΡΙΝΟΣ
179. ΤΖΙΓΚΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
180. ΤΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
181. ΤΟΤΣΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
182. ΤΟΥΡΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
183. ΤΟΥΡΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
184. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
185. ΤΣΑΤΣΑΡΗ ΕΛΕΝΗ
186. ΤΣΙΑΓΚΟΣ ΗΛΙΑΣ
187. ΤΣΙΟΥΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
188. ΤΣΙΟΥΜΑΣ ΗΛΙΑΣ
189. ΤΣΙΟΥΜΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
190. ΤΣΙΤΣΙΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
191. ΤΣΙΤΣΙΒΑΣ ΧΑΡΗΣ
192. ΤΣΙΤΣΩΝΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
193. ΤΣΟΥΝΤΣΟΥΡΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
194. ΦΕΡΦΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
195. ΦΟΝΙΑΣ ΒΑΙΟΣ
196. ΧΑΪΔΑΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
197. ΧΑΪΝΤΑΡΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
198. ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ
199. ΧΑΤΖΗΕΥΣΤΑΘΙΑΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
200. ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ