Παρουσία του Γενικού Γραμματέα Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, κ. Μανώλη Γραφάκου θα πραγματοποιηθούν τα εγκαίνια της υπερσύγχρονης Μονάδας Ηλιακής Ξήρανσης Ιλύος της ΔΕΥΑΛ, δίπλα από την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) Λάρισας. Η επίσημη τελετή έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή, 17 Οκτωβρίου, στη 1 το μεσημέρι.

Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 10.094.000 ευρώ, συγχρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και ίδιους πόρους της ΔΕΥΑΛ, και αποτελεί σημείο αναφοράς για τη βιώσιμη διαχείριση αποβλήτων στην Ελλάδα. Η νέα Μονάδα Ηλιακής Ξήρανσης έχει δυναμικότητα παραγωγής 8.000 τόνων ιλύος ετησίως, έναντι σημερινής παραγωγής περίπου 6.000 τόνων από την ΕΕΛ Λάρισας, μια σημαντική αύξηση της τάξης του περίπου 33%, γεγονός που επιτρέπει τη δυνητική υποδοχή ιλύος και από γειτονικές εγκαταστάσεις επεξεργασίας.

Πρόκειται για ένα πρότυπο έργο περιβαλλοντικής τεχνολογίας, που μετατρέπει την ιλύ σε ασφαλές, ωφέλιμο υλικό για αγροτική χρήση, που παρέχει ολοκληρωμένη και βιώσιμη λύση στη διαχείριση της ιλύος, με πολλαπλά οφέλη για το περιβάλλον, την οικονομία και την κοινωνία.

Οδηγεί σε δραστική μείωση του κόστους μεταφοράς και διάθεσης, περιορισμό των εκπομπών CO₂ και των οσμών, ενώ συμβάλλει στην ενεργειακή αποδοτικότητα της ΕΕΛ. Το τελικό προϊόν, σταθεροποιημένο και υγειονομικά ασφαλές, μπορεί να αξιοποιηθεί ως εδαφοβελτιωτικό για αγροτικές χρήσεις, αποτελώντας πολύτιμη πηγή θρεπτικών στοιχείων για τα εδάφη της Θεσσαλίας.