Η Δ.Ε.Υ.Α.Λ. στο πλαίσιο του έργου «Αντικατάσταση αγωγών ύδρευσης σε τμήματα των οδών Γεωργιάδου, Δήμητρας, Ηρώων Πολυτεχνείου και Καρδίτσης", εκτελεί κατά το τρέχον χρονικό διάστημα εργασίες αντικατάστασης δικτύων ύδρευσης στην οδό Γεωργιάδου.

Για τον σκοπό αυτό, την Τετάρτη 29/10/2025, και από ώρα 06:00 έως 17:00, θα πραγματοποιηθεί κάθετη διέλευση του νέου αγωγού ύδρευσης στην οδό Γεωργιάδου, στο ύψος της οδού Ολύμπου. Για τις ανάγκες των εργασιών, οι οποίες απαιτούν ανοιχτή εκσκαφή, η κυκλοφορία θα διακόπτεται τμηματικά και διαδοχικά στις τέσσερις λωρίδες κυκλοφορίας.

Δεδομένου ότι στο συγκεκριμένο τμήμα της οδού Γεωργιάδου παρατηρείται έντονος κυκλοφοριακός φόρτος, παρακαλούμε για την προσοχή και την κατανόηση των δημοτών καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, καθώς και για τη χρήση εναλλακτικών διαδρομών από τους οδηγούς, όπου αυτό είναι εφικτό, προκειμένου να αποφευχθεί κατά το δυνατόν η κυκλοφοριακή συμφόρηση.