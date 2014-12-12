Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες για την αντικατάσταση αγωγών ύδρευσης στη Γιάννουλη, έργο που υλοποιείται από τη ΔΕΥΑΛ.

Το έργο αποτελεί μια από τις βασικές προτεραιότητες της Δημοτικής Αρχής και εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής της ΔΕΥΑΛ για τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση των υποδομών ύδρευσης στον Δήμο Λαρισαίων. Το επόμενο διάστημα αναμένεται να εκκινήσουν αντίστοιχες εργασίες και στη συνοικία «Πυροβολικά», στη Λάρισα.

Στόχος είναι η συστηματική αντικατάσταση παλαιών δικτύων, η μείωση των απωλειών νερού και η ενίσχυση της αξιοπιστίας του συστήματος υδροδότησης. Οι εργασίες αντικατάστασης του παλαιού δικτύου ύδρευσης έχουν ήδη ξεκινήσει και βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με εντατικούς ρυθμούς.

Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού της τάξης του 1,25 εκατ. ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους της ΔΕΥΑΛ και περιλαμβάνει την αντικατάσταση πεπαλαιωμένων αγωγών ύδρευσης συνολικού μήκους 5,15 χιλιομέτρων, την αντικατάσταση των παροχών ύδρευσης και την κατασκευή νέων δικτύων για τη διασύνδεση και ενίσχυση των υφιστάμενων.

Με την ολοκλήρωσή του θα περιοριστούν σημαντικά οι διαρροές, θα εξορθολογιστεί η κατανάλωση του πόσιμου νερού με θετικό αντίκτυπο για τον υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα, θα βελτιωθούν σημαντικά οι συνθήκες υγιεινής, αναβαθμίζοντας την ποιότητα και λειτουργικότητα του δικτύου και μειώνοντας τα λειτουργικά έξοδα της ΔΕΥΑΛ.

Στη συνοικία «Πυροβολικά»

Το επόμενο διάστημα, αναμένεται να εκκινήσουν αντίστοιχες εργασίες στη συνοικία «Πυροβολικά» του Δήμου Λαρισαίων, καθώς σε σύντομο χρονικό διάστημα θα υπογραφεί η σχετική σύμβαση. Και στα «Πυροβολικά», θα γίνει αντικατάσταση των παλαιωμένων αγωγών ύδρευσης και παροχών, καθώς και κατασκευή νέων δικτύων για τη διασύνδεση και ενίσχυση των υφιστάμενων δικτύων.