Η Δ.Ε.Υ.Α. Ελασσόνας ανακοινώνει ότι λόγω της ευλογιάς των αιγοπροβάτων δεν θα πραγματοποιηθούν μετρήσεις υδρομέτρων στα ποιμνιοστάσια του Δήμου Ελασσόνας για το Γ΄ τρίμηνο – Β΄ τετράμηνο 2025.

Οι παροχές αυτές θα χρεωθούν έναντι, σύμφωνα με την κατανάλωση της αντίστοιχης περιόδου του προηγούμενου έτους.