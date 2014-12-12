ΔΕΥΑ Ελασσόνας: Λόγω ευλογιάς δεν θα πραγματοποιηθούν μετρήσεις υδρομέτρων στα ποιμνιοστάσια
Ελασσόνα | 19 Αυγ 2025, 17:55
Η Δ.Ε.Υ.Α. Ελασσόνας ανακοινώνει ότι λόγω της ευλογιάς των αιγοπροβάτων δεν θα πραγματοποιηθούν μετρήσεις υδρομέτρων στα ποιμνιοστάσια του Δήμου Ελασσόνας για το Γ΄ τρίμηνο – Β΄ τετράμηνο 2025.
Οι παροχές αυτές θα χρεωθούν έναντι, σύμφωνα με την κατανάλωση της αντίστοιχης περιόδου του προηγούμενου έτους.
