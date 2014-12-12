Η Δ.Ε.Υ.Α. Ελασσόνας ανακοινώνει ότι θα γίνει τμηματική  διακοπή της υδροδότησης λόγω προγραμματισμένων εργασιών για το έργο με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση ολοκληρωμένου συστήματος τηλεελέγχου-τηλεχειρισμού εξωτερικού δικτύου ύδρευσης και συστήματος ελέγχου κατανάλωσης και μείωσης διαρροών στα εσωτερικά δίκτυα διανομής νερού της Δ.Ε. Ελασσόνας του Δήμου Ελασσόνας» στις παρακάτω δημοτικές κοινότητες – οικισμούς του Δήμου Ελασσόνας στις συγκεκριμένες ημερομηνίες.

  • ΤΕΤΑΡΤΗ 29-10-2025: ΔΟΜΕΝΙΚΟ - ΜΕΓΑΛΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΧΩΡΙ - ΑΜΟΥΡΙ
  • ΠΕΜΠΤΗ 30-10-2025: ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΙΑ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΙΑ - ΑΜΠΕΛΙΑ
  • ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31-10-2025: ΚΡΑΝΙΑ – ΦΑΡΜΑΚΗ – ΛΟΥΤΡΟ - ΜΗΛΕΑ
  • ΔΕΥΤΕΡΑ 03-11-2025: ΣΠΑΡΜΟΣ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ ΣΠΑΡΜΟΥ – ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ – ΣΚΟΠΙΑ – ΓΙΑΝΝΩΤΑ - ΚΑΛΥΒΙΑ
  • ΤΡΙΤΗ 04-11-2025: ΑΜΠΕΛΙΑ – ΒΑΡΚΟΣ - ΚΟΥΤΣΟΥΦΛΙΑΝΝΗ