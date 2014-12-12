Δεύτερη σύλληψη για απόπειρα εισόδου στο δικαστικό μέγαρο με μαχαίρι
Ειδήσεις | 31 Οκτ 2025, 13:36
Δεύτερο περιστατικό τις τελευταίες ημέρες για απόπειρα εισόδου στα δικαστήρια της Λάρισας με μαχαίρι τύπου κάρτας.
Το δελτίο της αστυνομίας αναφέρει τα εξής;
"Συνελήφθη, χθες (30-10-2025) το πρωί στη Λάρισα, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι, στην κεντρική είσοδο του Δικαστικού Μεγάρου, σε γενόμενο έλεγχο κατελήφθη, από αστυνομικούς του Τμήματος Μεταγωγών – Δικαστηρίων Λάρισας, να κατέχει -1- μαχαίρι τύπου κάρτας, το οποίο κατασχέθηκε".
Ο συλληφθείς όπως και ο προηγούμενος θα καθίσει στο εδώλιο για παραάνομη οπλοκατοχή.
Ε.Π. kosmoslarissa.gr
