Δεύτερο περιστατικό τις τελευταίες ημέρες για απόπειρα εισόδου στα δικαστήρια της Λάρισας με μαχαίρι τύπου κάρτας.

Το δελτίο της αστυνομίας αναφέρει τα εξής;

"Συνελήφθη, χθες (30-10-2025) το πρωί στη Λάρισα, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι, στην κεντρική είσοδο του Δικαστικού Μεγάρου, σε γενόμενο έλεγχο κατελήφθη, από αστυνομικούς του Τμήματος Μεταγωγών – Δικαστηρίων Λάρισας, να κατέχει -1- μαχαίρι τύπου κάρτας, το οποίο κατασχέθηκε".

Ο συλληφθείς όπως και ο προηγούμενος θα καθίσει στο εδώλιο για παραάνομη οπλοκατοχή.

