Όπως ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Παιδείας, από τη Δευτέρα 1-9-2025 και ώρα 08.00΄ έως και την Πέμπτη 4-9-2025 και ώρα 23.59΄, θα πραγματοποιηθεί η Β΄ φάση ηλεκτρονικών αιτήσεων εγγραφής, ανανέωσης εγγραφής και μετεγγραφής στα ΕΠΑΛ.

Το 3ο Εσπερινό ΕΠΑΛ Λάρισας, που στεγάζεται στο διδακτήριο του 5ου Γενικού Λυκείου (Ιουστινιανού & Κομνηνών) στο κέντρο της Λάρισας θα είναι ανοιχτό, προκειμένου να δεχτεί αιτήσεις εγγραφής, κάθε απόγευμα από τις 18.00΄ έως τις 21.00΄.

Οι Ειδικότητες που θα λειτουργήσουν στο 3ο Εσπερινό ΕΠΑΛ κατά το επόμενο έτος 2025-2026 είναι:

1) Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών,

2) Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων,

3) Υπάλληλος Εμπορίας και Διαφήμισης,

4) Υπάλληλος Αποθήκης και Συστημάτων Εφοδιασμού,

5) Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ,

6) Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής.

7) Τεχνικός Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής,

8) Συντηρητής Έργων Τέχνης και Αποκατάστασης.

Στο 3οΕσπερινό ΕΠΑΛ μπορούν να εγγραφούν:

  • Εργαζόμενοι στο Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα, προκειμένου να αυξήσουν τα προσόντα τους αποκτώντας Απολυτήριο Λυκείου (ισότιμο με του Γενικού Λυκείου) και ταυτόχρονα Πτυχίο Ειδικότητας.
  • Απόφοιτοι Γυμνασίου, Σ.Δ.Ε., ΕΠΑ.Σ.,  Τ.Ε.Σ. (κάθε ηλικίας).
  • Απόφοιτοι Γενικού Λυκείου για απόκτηση Πτυχίου ειδικότητας (χωρίς παρακολούθηση μαθημάτων Γενικής Παιδείας).
  • Απόφοιτοι Τ.Ε.Ε. ή Τ.Ε.Λ. για απόκτηση Πτυχίου άλλης ή συναφούς ειδικότητας και απόκτηση Απολυτηρίου Λυκείου ταυτόχρονα.
  • Άνεργοι και Μητέρες ανηλίκων τέκνων μη εργαζόμενες.

Το εσπερινό ωράριο του 3ου ΕΠΑΛ προσφέρεται για εκείνους, που οι επαγγελματικές, προσωπικές ή οικογενειακές τους υποχρεώσεις, δεν τους επιτρέπουν να φοιτήσουν σε πρωινό σχολείο.

Στους σπουδαστές του 3ου ΕΠΑΛ παρέχεται επιδότηση μετακίνησης & αναβολή στράτευσης.

Η φοίτηση στο 3ο Εσπερινό ΕΠΑΛ είναι 3ετής.

Για όποιον έχει ήδη Απολυτήριο Λυκείου η φοίτηση είναι 2ετής.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι εγγραφές ολοκληρώνονται την Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου 2025.

Πληροφορίες στο τηλ. 2410-236182, από 18.00΄ έως 21.00΄.