Δεύτερη φάση εγγραφών στο 3ο Εσπερινό ΕΠΑΛ Λάρισας
Λάρισα | 30 Αυγ 2025, 13:03
Όπως ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Παιδείας, από τη Δευτέρα 1-9-2025 και ώρα 08.00΄ έως και την Πέμπτη 4-9-2025 και ώρα 23.59΄, θα πραγματοποιηθεί η Β΄ φάση ηλεκτρονικών αιτήσεων εγγραφής, ανανέωσης εγγραφής και μετεγγραφής στα ΕΠΑΛ.
Το 3ο Εσπερινό ΕΠΑΛ Λάρισας, που στεγάζεται στο διδακτήριο του 5ου Γενικού Λυκείου (Ιουστινιανού & Κομνηνών) στο κέντρο της Λάρισας θα είναι ανοιχτό, προκειμένου να δεχτεί αιτήσεις εγγραφής, κάθε απόγευμα από τις 18.00΄ έως τις 21.00΄.
Οι Ειδικότητες που θα λειτουργήσουν στο 3ο Εσπερινό ΕΠΑΛ κατά το επόμενο έτος 2025-2026 είναι:
1) Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών,
2) Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων,
3) Υπάλληλος Εμπορίας και Διαφήμισης,
4) Υπάλληλος Αποθήκης και Συστημάτων Εφοδιασμού,
5) Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ,
6) Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής.
7) Τεχνικός Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής,
8) Συντηρητής Έργων Τέχνης και Αποκατάστασης.
Στο 3οΕσπερινό ΕΠΑΛ μπορούν να εγγραφούν:
- Εργαζόμενοι στο Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα, προκειμένου να αυξήσουν τα προσόντα τους αποκτώντας Απολυτήριο Λυκείου (ισότιμο με του Γενικού Λυκείου) και ταυτόχρονα Πτυχίο Ειδικότητας.
- Απόφοιτοι Γυμνασίου, Σ.Δ.Ε., ΕΠΑ.Σ., Τ.Ε.Σ. (κάθε ηλικίας).
- Απόφοιτοι Γενικού Λυκείου για απόκτηση Πτυχίου ειδικότητας (χωρίς παρακολούθηση μαθημάτων Γενικής Παιδείας).
- Απόφοιτοι Τ.Ε.Ε. ή Τ.Ε.Λ. για απόκτηση Πτυχίου άλλης ή συναφούς ειδικότητας και απόκτηση Απολυτηρίου Λυκείου ταυτόχρονα.
- Άνεργοι και Μητέρες ανηλίκων τέκνων μη εργαζόμενες.
Το εσπερινό ωράριο του 3ου ΕΠΑΛ προσφέρεται για εκείνους, που οι επαγγελματικές, προσωπικές ή οικογενειακές τους υποχρεώσεις, δεν τους επιτρέπουν να φοιτήσουν σε πρωινό σχολείο.
Στους σπουδαστές του 3ου ΕΠΑΛ παρέχεται επιδότηση μετακίνησης & αναβολή στράτευσης.
Η φοίτηση στο 3ο Εσπερινό ΕΠΑΛ είναι 3ετής.
Για όποιον έχει ήδη Απολυτήριο Λυκείου η φοίτηση είναι 2ετής.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι εγγραφές ολοκληρώνονται την Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου 2025.
Πληροφορίες στο τηλ. 2410-236182, από 18.00΄ έως 21.00΄.