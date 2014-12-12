Όπως ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Παιδείας, από τη Δευτέρα 1-9-2025 και ώρα 08.00΄ έως και την Πέμπτη 4-9-2025 και ώρα 23.59΄, θα πραγματοποιηθεί η Β΄ φάση ηλεκτρονικών αιτήσεων εγγραφής, ανανέωσης εγγραφής και μετεγγραφής στα ΕΠΑΛ.

Το 3ο Εσπερινό ΕΠΑΛ Λάρισας, που στεγάζεται στο διδακτήριο του 5ου Γενικού Λυκείου (Ιουστινιανού & Κομνηνών) στο κέντρο της Λάρισας θα είναι ανοιχτό, προκειμένου να δεχτεί αιτήσεις εγγραφής, κάθε απόγευμα από τις 18.00΄ έως τις 21.00΄.

Οι Ειδικότητες που θα λειτουργήσουν στο 3ο Εσπερινό ΕΠΑΛ κατά το επόμενο έτος 2025-2026 είναι:

1) Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών,

2) Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων,

3) Υπάλληλος Εμπορίας και Διαφήμισης,

4) Υπάλληλος Αποθήκης και Συστημάτων Εφοδιασμού,

5) Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ,

6) Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής.

7) Τεχνικός Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής,

8) Συντηρητής Έργων Τέχνης και Αποκατάστασης.

Στο 3οΕσπερινό ΕΠΑΛ μπορούν να εγγραφούν:

Εργαζόμενοι στο Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα, προκειμένου να αυξήσουν τα προσόντα τους αποκτώντας Απολυτήριο Λυκείου (ισότιμο με του Γενικού Λυκείου) και ταυτόχρονα Πτυχίο Ειδικότητας.

Απόφοιτοι Γυμνασίου, Σ.Δ.Ε., ΕΠΑ.Σ., Τ.Ε.Σ. (κάθε ηλικίας).

Απόφοιτοι Γενικού Λυκείου για απόκτηση Πτυχίου ειδικότητας (χωρίς παρακολούθηση μαθημάτων Γενικής Παιδείας).

Απόφοιτοι Τ.Ε.Ε. ή Τ.Ε.Λ. για απόκτηση Πτυχίου άλλης ή συναφούς ειδικότητας και απόκτηση Απολυτηρίου Λυκείου ταυτόχρονα.

Άνεργοι και Μητέρες ανηλίκων τέκνων μη εργαζόμενες.

Το εσπερινό ωράριο του 3ου ΕΠΑΛ προσφέρεται για εκείνους, που οι επαγγελματικές, προσωπικές ή οικογενειακές τους υποχρεώσεις, δεν τους επιτρέπουν να φοιτήσουν σε πρωινό σχολείο.

Στους σπουδαστές του 3ου ΕΠΑΛ παρέχεται επιδότηση μετακίνησης & αναβολή στράτευσης.

Η φοίτηση στο 3ο Εσπερινό ΕΠΑΛ είναι 3ετής.

Για όποιον έχει ήδη Απολυτήριο Λυκείου η φοίτηση είναι 2ετής.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι εγγραφές ολοκληρώνονται την Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου 2025.

Πληροφορίες στο τηλ. 2410-236182, από 18.00΄ έως 21.00΄.