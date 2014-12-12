Από την ερχόμενη Δευτέρα, 25 Αυγούστου ξεκινούν οι προπαρασκευαστικές εργασίες της επόμενης, δεύτερης φάσης για την κατασκευή του κυκλικού κόμβου στη συμβολή των οδών Παναγούλη - Ηρ. Πολυτεχνείου - Φαρσάλων, στο πλαίσιο του έργου για την ολοκλήρωση του εσωτερικού δακτυλίου της Λάρισας.

Για τον λόγο αυτό θα τεθούν σε ισχύ προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, με περιορισμό των λωρίδων κυκλοφορίας, απαγόρευση στάσης και στάθμευσης, καθώς και ειδική όδευση (πεζοδιαβάσεις) για τους πεζούς.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του Τμήματος Οδοποιίας της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων, μετά την έκδοση του ΦΕΚ για την έγκριση της μελέτης προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων (εργοταξιακού χαρακτήρα) και σύμφωνα με τον υφιστάμενο σχεδιασμό, από τη Δευτέρα, 25 Αυγούστου θα ξεκινήσουν οι εργασίες της β’ φάσης του έργου, με τα στάδια Β7, Β8 και Β9.

Τα στάδια αυτά αφορούν τις προπαρασκευαστικές εργασίες για την κατασκευή του νέου κυκλικού κόμβου στη συμβολή των οδών Ηρώων Πολυτεχνείου – Φαρσάλων – Παναγούλη, που θα κατασκευαστεί σε επόμενο στάδιο.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών, η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Ηρώων Πολυτεχνείου και στις κάθετες οδούς θα διεξάγεται με τοπικό περιορισμό των λωρίδων κυκλοφορίας, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στη μελέτη προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων (εργοταξιακού χαρακτήρα) και σύμφωνα με τις προβλεπόμενες πληροφοριακές και ρυθμιστικές πινακίδες που θα τοποθετηθούν από τον ανάδοχο του έργου.

Η κυκλοφορία των πεζών θα γίνεται από πεζοδιαβάσεις σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στη μελέτη προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων (εργοταξιακού χαρακτήρα). Να σημειωθεί ότι στην περιοχή των έργων θεσπίζεται όριο ταχύτητας στα 30 km/hr.

Tα στάδια των εργασιών

Οι ρυθμίσεις που θα ισχύσουν κατά την περίοδο εκτέλεσης των έργων εμφανίζονται στα παρακάτω αποσπάσματα:

ΣΤΑΔΙΟ B7:

Κατά το στάδιο Β7 θα εφαρμοστούν προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με:

Απαγόρευση στάσης & στάθμευσης των οχημάτων επί της οδού Ηρ.Πολυτεχνείου, από την οδό Παναγούλη έως την οδό Κοτσώνη, καθώς και από τον κλάδο εισόδου της οδού Φαρσάλων (κατεύθυνση προς την οδό Πλουτάρχου) και για μήκος περίπου 60μ.

Θέσπιση του ορίου ταχύτητας στα 30km/hr στην περιοχή των έργων.

ΣΤΑΔΙΟ B8:

Κατά το στάδιο Β8 θα εφαρμοστούν προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με:

Απαγόρευση στάσης & στάθμευσης των οχημάτων από τον κλάδο εισόδου της οδού Φαρσάλων (κατεύθυνση προς την οδό Πλουτάρχου) και για μήκος περίπου 60μ., καθώς και στην δεξιά πλευρά κατά την κατεύθυνση από την οδό Ηρ. Πολυτεχνείου προς την οδό Ιουστινιανού.

Θέσπιση του ορίου ταχύτητας στα 30km/hr στην περιοχή των έργων.

ΣΤΑΔΙΟ Β9:

Κατά το στάδιο Β9 θα εφαρμοστούν προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με:

Απαγόρευση στάσης & στάθμευσης των οχημάτων στην δεξιά πλευρά κατά την κατεύθυνση από την οδό Ιουστινιανού προς την οδό Ηρώων Πολυτεχνείου.

Θέσπιση του ορίου ταχύτητας στα 30km/hr στην περιοχή των έργων.

Η ισχύς των παραπάνω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων θα έχει εφαρμογή από τη Δευτέρα 25 Αυγούστου ως και την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου 2025, καθ’ όλο το 24ωρο.

Υπενθυμίζεται ότι το δημοτικό έργο «Ολοκλήρωση Εσωτερικού Δακτυλίου Λάρισας» έχει προϋπολογισμό της τάξης των 11,7 εκατ. ευρώ και χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης” του ΥΠΕΣ και τον Δήμο Λαρισαίων.