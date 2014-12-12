Διάλογο για τα αγροτικά θέματα πραγματοποιεί αυτή την ώρα στη Λάρισα το ΠΑΣΟΚ, στο πλαίσιο εκδήλωσης που λαμβάνει χώρα στη Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας.

Η Κοινή Αγροτική Πολιτική και οι αγροτικές ενισχύσεις βρέθηκαν στο επίκεντρο της πρώτης θεματικής ενότητας, ενώ τον λόγο έλαβαν εκπρόσωποι από Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών, ΤΟΕΒ, αγροτικούς συλλόγους, επιμελητήρια, αγροτικές επιχειρήσεις και αλιευτικές οργανώσεις.

Το κλίμα είναι ιδιαίτερα φορτισμένο, ειδικά κατά την ομιλία του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, κ. Δημήτρη Κουρέτα, σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί στη Θεσσαλία λόγω της ευλογιάς. Η εκδήλωση συνεχίζεται, με το ενδιαφέρον να στρέφεται στην τοποθέτηση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, κ. Νίκου Ανδρουλάκη.

Για το θέμα της ευλογιάς μίλησε ο Δημήτρης Κουρέτας. Αναφέρθηκε, αρχικά, στην επιστολή που έστειλε στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης κ.Τσιάρα που χαρακτήρισε τον ευατό του ως “οξύ” προκειμένου όπως είπε να ανατιληφθεί ο Υπουργός το πρόβλημα.

Στη συνέχεια, τόνισε, πως μετά τον Ντάνιελ τα πρόβατα ελαχιστοποιήθηκαν μετά την πλημμύρα. Αποτέλεσμα, ήταν είπε, να έρθουν πολλά πρόβατα από βαλακανικές χώρες που έφτασαν δίχως ιδιαίτερο έλεγχο. Γρήγορα, ήρθε η ευλογιά, που προσπαθούν άπαντες να την περιορίσουν ώστε να σωθεί το ζωϊκό κεφάλαιο.

Στις Βρυξέλλλες, όπου μετέβη, άλλαξε άποψη για το εμβόλιο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έκανε σύσταση στην Ελλάδα, όπου μετέφεραν πως έπρεπε να σκεφτούμε σε ζώνες επιθετικό εμβολιασμό. Το τεστ σάλιου έπρεπε να επεκταθεί για καλύτερη αντιμετώπιση του προβλήματος.

Ανέφερε τα δραματικά στοιχεία απώλειας ζώων, γάλακτος, φέτας κτλ. Σε λίγο καιρό αν δεν κάνουμε κάτι, τόνισε δεν θα έχουμε φέτα από πρόβειο γάλα αλλά ο κόσμος θα αγοράσει αγελαδινό γάλα που θα τιμολογείται στο 50%.

Τέλος, είπε πως την προσεχή Δευτέρα θα παραουσιαστεί έτοιμο και δομημένο σχέδιο για εμβολιασμό που θα υπογράφεται από πολλούς φορείς για να πειστεί η κυβέρνηση.

Στη συνέχεια υπήρξε διάλογος με κτηνοτρόφους, αγρότες για τα προβλήματα του κλάδου και τις ενδεχόμενες λύσεις που μπορούν να βρεθούν αν το επιθυμεί η Κυβέρνηση.