Την ανάγκη υιοθέτησης από το Υπουργείο το μοντέλο που πρότεινε ήδη εδώ και αρκετό διάστημα η Περιφέρεια κι έχει να κάνει με την δειγματοληψία στα ζώα μέσω σάλιου, επεσήμανε σήμερα ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, Δημήτρης Κουρέτας. Ο κ. Κουρέτας στο πλαίσιο της συνέντευξης τύπου που παραχώρησε σήμερα νωρίς το μεσημέρι της Τρίτης 26 Αυγούστου, εξήγησε πως μέσω του τεστ με σάλιο δίνεται η δυνατότητα μια εβδομάδα πριν να αναγνωριστεί η νόσος, σε περίπτωση που βγει θετικό και με αυτό τον τρόπο δεν θα πήγαινε καν το γαλατάδικο να πάρει γάλα και να μεταδοθεί η νόσος. “Ο τρόπος αυτός έχει δείξει πως είναι αποδοτικός, περιμένουμε να το διαβάσει το υπουργείο και να είναι θετική η απόκριση”, τόνισε ο Περιφερειάρχης, ενώ συνέχισε λέγοντας πως “Ο φαύλος κύκλος της ευλογιάς σπάζει με επιστήμη, όχι με αστυνομικά μέτρα”. “Το μοντέλο αυτό είναι παρόμοιο με του κορονοϊού. Φαντάζεστε να μην γινόταν τεστ στη διάρκεια της πανδημίας;” αναρωτήθηκε ο κ. Κουρέτας σε άλλο σημείο.

Τέλος, έγινε λόγος κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου για τον αριθμό των ζώων που θανατώθηκε. Συνολικά, 253 είναι οι εστίες μέχρι και τις 22 Αυγούστου και έχουν θανατωθεί για την ευλογιά 94.633 ζώα στη Θεσσαλία, εκ των οποίων τα 62.403 ζώα στη Λάρισα, τα 27.098 στη Μαγνησία, 3.323 στα Τρίκαλα και 1.809 στην Καρδίτσα.

Φωτό tinealarissa.gr