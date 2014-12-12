Την αισιοδοξία του πως ο τουρισμός 12 μηνών τον χρόνο, που παραμένει ανεκπλήρωτος στόχος στη χώρα, μπορεί να βρει το μοντέλο του στη Θεσσαλία, επιτυγχάνοντας αρχικώς την άμβλυνση της εποχικότητας, εκφράζει ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας, μιλώντας στο ένθετο της εφημερίδας ΚΟΣΜΟΣ για τον θεσσαλικό τουρισμό.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΙΟΥΛΑΣ

Στη συνέντευξή του ξεδιπλώνει το σχέδιο της Περιφέρειας για την ανάπτυξη του παρεχόμενου τουριστικού προϊόντος, μη παραγνωρίζοντας τις αποκλίσεις στην τουριστική ανάπτυξη που υπάρχουν μεταξύ των επιμέρους περιοχών της Θεσσαλίας. Περιγράφει την έμφαση που θα δοθεί σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα, με βασικό πυλώνα την περιβαλλοντική βιωσιμότητα, και ορίζει τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν τη «νέα τουριστική ταυτότητα της Θεσσαλίας» που βρίσκεται σε διαδικασία υλοποίησης και από την οποία προσδοκάται αύξηση κατά 50% των επισκεπτών μέχρι το 2030. Επίσης κάνει ειδική αναφορά στις παρεμβάσεις της Περιφέρειας για την επούλωση των πληγών που άφησαν οι πλημμύρες αναγνωρίζοντας πως οι επιπτώσεις αφορούσαν, εκτός από τις υποδομές, και την εικόνα της Θεσσαλίας που «ταξίδεψε» σ’ όλο τον κόσμο. Τέλος θεωρεί θετικά τα μηνύματα από την μέχρι τώρα πορεία του τουρισμού στη Θεσσαλία, παρά τα όποια προβλήματα.

Κύριε Περιφερειάρχα, παρά τα δεδομένα πλεονεκτήματά της, η Θεσσαλία δεν έχει, ως τουριστικό προϊόν, την απήχηση που θα προσδοκούσε. Παρουσιάζει επίσης εσωτερικές ανισομέρειες ως προς την τουριστική αξιοποίηση. Οι Σποράδες, το Πήλιο, τα Μετέωρα, η Λίμνη Πλαστήρα κρατούν τα σκήπτρα σε σύγκριση, για παράδειγμα, με τα παράλια του νομού Λάρισας. Πριν από λίγο διάστημα είχατε αναφερθεί σε ένα πρόγραμμα αναβάθμισης του τουριστικού προϊόντος της Περιφέρειας τα επόμενα χρόνια. Ποια είναι αυτά τα προγράμματα και ποια τα μέχρι τώρα αποτελέσματα από την υλοποίησή τους;

Είναι αλήθεια πως υπάρχουν σημαντικές αποκλίσεις στην τουριστική ανάπτυξη μεταξύ των επιμέρους περιοχών της Περιφέρειας, οι οποίες σχετίζονται κυρίως με τις υποδομές και τη σύνδεση των περιοχών μεταξύ τους. Γι’ αυτό και το πρόγραμμά μας έχει μια χωρο-οικονομική προσέγγιση στον ρόλο του τουρισμού. Εξετάζουμε ως στοιχείο σχεδιασμού τη χωρική ανάπτυξη και αξιοποιούμε τους τοπικούς πόρους – με κυριότερο τον πολιτισμό – λαμβάνοντας υπόψη και τις μεταβαλλόμενες προτιμήσεις των τουριστών. Αυτό το επιβεβαιώνουν και οι δικές μας μελέτες, αλλά και η μελέτη της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων. Παράλληλα, υλοποιούνται από την Περιφέρεια υποδομές ώστε να ενισχυθεί η σύνδεση απομακρυσμένων περιοχών με τα “τουριστικά κέντρα”, ενώ διοργανώνονται περίπου 450 εκδηλώσεις τους καλοκαιρινούς μήνες σε κάθε γωνιά της Θεσσαλίας. Δίνουμε έμφαση σε ζητήματα που αφορούν τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη του τουρισμού και του πολιτισμού – όπως τα οικονομικά, τη διαχείριση, το μάρκετινγκ – και δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στις ειδικές και εναλλακτικές μορφές τουρισμού, που θεωρούμε πως αποτελούν το πλέον δυναμικό τμήμα. Οι Σποράδες, το Πήλιο, τα Μετέωρα, η Λίμνη Πλαστήρα είναι προορισμοί με brand name, αλλά αυτό δεν σημαίνει πως δεν χρειάζονται στρατηγική ανάπτυξης, προστασία και αναβάθμιση των υποδομών τους. Τα ίδια ζητήματα εντοπίζονται και σε περιοχές με μικρότερη εξωστρέφεια. Για τον λόγο αυτό, δίνουμε έμφαση στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του τουριστικού κλάδου, γιατί είναι ζωτικής σημασίας για τη Θεσσαλία. Η προώθηση της ψηφιοποίησης και της καινοτομίας, με αξιοποίηση διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων, θα ωφελήσει τον τουρισμό της Περιφέρειας, αναβαθμίζοντας την εμπειρία των επισκεπτών, βελτιώνοντας τη διαχείριση προορισμών και υποστηρίζοντας τις τουριστικές επιχειρήσεις. Η υιοθέτηση ψηφιακών εργαλείων θα βοηθήσει τους τουριστικούς φορείς να ανταποκριθούν στις μεταβαλλόμενες προτιμήσεις των ταξιδιωτών και τις νέες τάσεις της αγοράς. Η δεύτερη μεγάλη πρόκληση είναι η περιβαλλοντική βιωσιμότητα, που εκφράζεται με διαφορετικούς τρόπους στις επιμέρους περιοχές. Από την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος μέχρι την εστίαση και τη φιλοξενία, όλες οι δραστηριότητες καλούνται να βελτιώσουν την ενεργειακή τους απόδοση και να υιοθετήσουν βιώσιμες πρακτικές λειτουργίας. Γι’ αυτό και η Περιφέρεια Θεσσαλίας ηγείται των ενεργειακών κοινοτήτων.

Ειδικότερα ανά Περιφερειακή Ενότητα, τι έχει σχεδιαστεί και κυρίως, τι έχει ήδη δρομολογηθεί;

Κάθε Περιφερειακή Ενότητα έχει το δικό της τουριστικό οικοσύστημα. Η Π.Ε. Λάρισας εξελίσσεται σε προορισμό πολιτισμού, με έμφαση στη γαστρονομία, τα τοπικά προϊόντα και τον οινικό τουρισμό. Όσον αφορά τα παράλια, που αποτελούν καλοκαιρινό πόλο έλξης, απαιτείται περαιτέρω δουλειά σε συνεργασία με τους τοπικούς επαγγελματίες. Το Γεωπάρκο Μετεώρων – Πύλης προβάλλει τη Θεσσαλία ως παγκόσμιο προορισμό τουρισμού φύσης. Οι εναλλακτικές μορφές τουρισμού στο Πήλιο είναι στην πρώτη γραμμή, το Περτούλι και η Ελάτη αναπτύσσονται δυναμικά, η Λίμνη Πλαστήρα είναι σταθερά κορυφαία επιλογή, ενώ οι Σποράδες είναι διεθνώς αναγνωρισμένες. Στόχος μας είναι η συνολική αναβάθμιση, με επενδύσεις σε λιμενικές υποδομές, στο αεροδρόμιο της Αγχιάλου, στα χιονοδρομικά μας κέντρα. Έχουμε θέσει στόχο για αύξηση του τουριστικού ρεύματος κατά 50% έως το 2030.

Μετά τα καταστροφικά αποτελέσματα των πλημμυρών που έπληξαν τη Θεσσαλία (Ιανός, Ντάνιελ, Ελίας), θέσατε ως προτεραιότητα τη θωράκισή της απέναντι σε φαινόμενα που σχετίζονται άμεσα με την κλιματική κρίση. Σε ποιο σημείο βρίσκεται σήμερα η δημιουργία των αναγκαίων ανθεκτικών υποδομών; Υπάρχει η αίσθηση πως οι ρυθμοί είναι αργοί. Πότε θα μπορούσαμε να θεωρήσουμε ότι υπάρχουν ορατά αποτελέσματα;

Οι πλημμύρες πράγματι επέφεραν τεράστιες δυσκολίες στον τουριστικό τομέα της Θεσσαλίας. Ως Περιφέρεια, και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων, έχουμε παρέμβει σε περίπου 500 σημεία. Η Περιφέρεια ήταν ο μόνος φορέας που δεν καθυστέρησε να κινητοποιηθεί. Η ζημιά όμως ήταν μεγάλη – και όχι μόνο σε επίπεδο υποδομών, αλλά και σε επίπεδο εικόνας, αφού οι καταστροφές ταξίδεψαν σε όλο τον κόσμο. Καταφέραμε όμως να περιορίσουμε τις μακροπρόθεσμες συνέπειες. Προχωρούμε με ολοκληρωμένο σχεδιασμό διαχείρισης κινδύνων και ανθεκτικές υποδομές, και πιστεύω ότι αυτό έχει αρχίσει να φαίνεται.

Έχετε μιλήσει για μια νέα τουριστική ταυτότητα της Θεσσαλίας. Τι περιεχόμενο της δίνετε;

Αντιμετωπίσαμε έλλειψη πόρων για την προβολή του τουριστικού και πολιτιστικού αποθέματος της Θεσσαλίας. Αυτή η έλλειψη ήταν δείγμα απουσίας ολοκληρωμένης στρατηγικής. Εμείς προσπαθήσαμε να το ανατρέψουμε. Προχωράμε στη σύνδεση αρχαιολογικών χώρων και μνημείων μέσα από ενιαία και οργανωμένη προώθηση για ολόκληρη την Περιφέρεια. Η συνεργασία με την Κίνα είναι ένα σημαντικό βήμα, καθώς θα δημιουργηθούν ψηφιακά μυθολογικά μουσεία. Το Μουσείο της Αργούς προχωρά, ενώ τα κοινωνικά δίκτυα της Περιφέρειας πλέον έχουν θεματική εξειδίκευση στον τουρισμό. Μέσα από Ολοκληρωμένες Χωρικές Παρεμβάσεις αλλάζει η φυσιογνωμία ολόκληρων περιοχών. Η Θεσσαλία είναι εμπειρία: ο επισκέπτης μπορεί να συνδεθεί με την τέχνη, την ιστορία, τη φύση και τον αθλητισμό.

Είναι εφικτό να μιλάμε για τουρισμό τεσσάρων εποχών στη Θεσσαλία; Πώς μπορεί να επιτευχθεί;

Κάποιος θα σκεφτεί: «Όταν δεν έχει τουρισμό 12 μήνες τον χρόνο η Σαντορίνη, πώς θα το πετύχει η Θεσσαλία;» Κι όμως, η πανδημία απέδειξε το αντίθετο. Ο 12μηνος τουρισμός, με ποικιλία εναλλακτικών μορφών, είναι εφικτός. Δεκάδες επαγγελματίες αναζωογόνησαν τοπικές κοινωνίες στα βουνά μας. Μικρές οικογενειακές μονάδες προσέλκυσαν επισκέπτες από Ελλάδα και εξωτερικό και δημιούργησαν νέες θέσεις εργασίας. Ο 12μηνος τουρισμός – ένας στόχος που παραμένει ανεκπλήρωτος στη χώρα εδώ και 20 χρόνια – μπορεί να βρει το μοντέλο του στη Θεσσαλία. Πιστεύω ότι μπορούμε να επιτύχουμε, τουλάχιστον αρχικά, την άμβλυνση της εποχικότητας.

Σε ποια θεματικά προϊόντα τουρισμού εστιάζετε τις προσπάθειές σας;

Πέρα από τα προγράμματα εναλλακτικών μορφών τουρισμού, εργαζόμαστε συστηματικά στην προβολή του περιπατητικού τουρισμού. Έτσι επιμηκύνουμε και την τουριστική περίοδο, καθώς οι καταλληλότερες εποχές για τέτοιου είδους εμπειρίες είναι η άνοιξη και το φθινόπωρο, εκτός δηλαδή της “υψηλής” περιόδου. Η Θεσσαλία έχει τη δυνατότητα να προσφέρει μια ποικιλία θεματικών προϊόντων: στο Βόλο, το Πήλιο και τις Σποράδες το yachting και τα θαλάσσια εναλλακτικά πακέτα· στα Μετέωρα και τη Δυτική Θεσσαλία τον πολιτιστικό και θρησκευτικό τουρισμό, πάντα σε συνδυασμό με θεματικές και εναλλακτικές εμπειρίες.

Δεν υπάρχει αμφισβήτηση πως η Θεσσαλία διαθέτει πλούσιο μυθολογικό και ιστορικό απόθεμα. Εντάσσεται η αξιοποίησή του στον στρατηγικό σας σχεδιασμό; Πώς σκοπεύετε να διασυνδέσετε τον τουρισμό με τον πολιτισμό;

Η περιγραφή σας αντικατοπτρίζει ακριβώς και τη δική μας στοχοθεσία. Η συνεργασία μας με την Αρχαιολογική Υπηρεσία και το Υπουργείο Πολιτισμού είναι σταθερή και ουσιαστική. Υποστηρίζουμε δράσεις που αφορούν τα αρχαία θέατρα, τα μνημεία και τα μουσεία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το Μουσείο της Αργούς, που αφορά έναν μύθο παγκόσμιας απήχησης. Προετοιμάζουμε ψηφιακά μουσεία, με στόχο τη δημιουργία ενός μοναδικού τουριστικού προϊόντος: ενός θεματικού πάρκου μυθολογίας και πολιτισμού, με θεματικές διαδρομές και σημεία επαυξημένης ή εικονικής πραγματικότητας (VR/AR) που θα “ζωντανεύουν” για τον επισκέπτη τον Δία, τον Ιάσονα, την Αργοναυτική εκστρατεία, τον Αχιλλέα, τους Κενταύρους και τις Νηρηίδες.

Η συνεργασία μας με την πόλη Jiangsu της Κίνας προβλέπει τεχνογνωσία, κοινές δράσεις στον τουρισμό, την αγροτεχνολογία, την εκπαίδευση και την πράσινη ανάπτυξη, αλλά και την προβολή της Θεσσαλίας στην Κίνα και στην Ελλάδα.

Μέχρι τώρα, μεσούντος του θέρους, ποια μηνύματα λαμβάνετε για την επισκεψιμότητα στην Περιφέρεια, δεδομένων και των οικονομικών προβλημάτων;

Πράγματι, η οικονομία είναι το κυρίαρχο ζήτημα. Η δυνατότητα των Ελλήνων για διακοπές έχει μειωθεί αισθητά. Ο Έλληνας, όμως, παραμένει μια σπουδαία αγορά για τη Θεσσαλία. Μέχρι τις αρχές Ιουλίου υπήρχε πρόβλημα με τις κρατήσεις – κάτι που μας το επιβεβαίωναν καθημερινά οι άνθρωποι του τουριστικού κλάδου. Ωστόσο, οι επισκέπτες από παραδοσιακές αγορές, όπως η Ρουμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ιταλία, συνεχίζουν να επιλέγουν τη Θεσσαλία και φέτος, στέλνοντας θετικά μηνύματα.

