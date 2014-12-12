Με την τελευταία απογραφή του 2021 ήρθε στο προσκήνιο η δημογραφική οπισθοδρόμηση της Ελλάδας.

Συνέπεια αυτής της οπισθοδρόμησης ήταν να ενταθεί το τελευταίο διάστημα μία μεγάλη συζήτηση στη χώρα αναφορικά με τις συνέπειες και επίσης τις ενέργειες και τις πολιτικές που θα πρέπει να ενταθούν από την Πολιτεία, για να αντιμετωπιστεί αυτή η κρίση.

Το τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας & Ανάπτυξης του ΑΠΘ "έτρεξε" ένα δημογραφικό μοντέλο το οποίο μας δίνει τον πληθυσμό του 2050 σε κάθε οικισμό και δήμο της χώρας.

Τα αποτελέσματα αν και ήταν αναμενόμενα για τον επιστημονικό κόσμο αποκαλύπτουν μερικές τραγικές συνέπειες για την Ελληνική επαρχία.

Περίπου 12.000 θα είναι το 2050 τα χωριά κάτω των 1.500 κατοίκων που πρόσφατα ανακοινώθηκε ότι θα ενισχυθούν με μέτρα όπως η μείωση του ΕΝΦΙΑ.

Από αυτά σχεδόν 8.000 χωριά θα «ξεμείνουν» με πληθυσμό ηλικιωμένων κάτω των 100 κατοίκων. Πρόκειται δηλαδή για χωριά-φαντάσματα που με δυσκολία θα διαθέτουν έστω ένα μικρό καφενείο.

Συγχρόνως, περίπου 1.200 μικρά χωριά της επαρχίας εξαφανίζονται εντελώς από τον χάρτη. Τέλος, θα υπάρχουν 15 μεγάλες πόλεις άνω των 50.000 κατοίκων εκτός της Αττικής και της Θεσσαλονίκης, που επίσης δέχονται δημογραφικές πιέσεις.

(*) Μεταξύ αυτών και η Λάρισα με πληθυσμό 146.374 κατοίκους το 2021, εκτιμάται ότι το 2050 θα υποχωρήσει στους 137.780 (-8.594, -5,87%).

