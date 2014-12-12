Τον κώδωνα του κινδύνου χτυπούν στην πολιτεία οι επιστήμονες για τη δημογραφική συρρίκνωση της ελληνικής υπαίθρου, με τα στοιχεία που έρχονται στο φως της δημοσιότητας για την τελευταία δεκαετία να είναι δραματικά. Σύμφωνα με την έρευνα, που πραγματοποίησε πρόσφατα ο καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης του ΑΠΘ, Νικόλας Καρανικόλας, η ελληνική επαρχία ερημώνει, με χωριά που χρόνο με τον χρόνο εξαφανίζονται δημογραφικά από τον χάρτη.

Η πληθυσμιακή μείωση «χτυπά» πιο σκληρά την περιφέρεια. Η έρευνα και η ενδελεχής μελέτη των στατιστικών στοιχείων, όπως αναφέρει στην «ΥΧ» ο καθηγητής, έδειξε ότι υπάρχουν 19 μικροί δήμοι με μείωση άνω του 20% και κάποιοι, όπως η Νέα Ζίχνη στον Νομό Σερρών, το Κάτω Νευροκόπι στη Δράμα και το Θέρμο στη Δυτική Ελλάδα, να παρουσιάζουν μείωση πάνω από 30% (βλ. σχετικό πίνακα).

«Πρόκειται, κυρίως, για μικρούς δήμους, με εξαίρεση τον “μεσαίο” Δήμο Ελασσόνας, που από 32.121 κάτοικους το 2011 βρέθηκε στους 25.459 κάτοικους, καταγράφοντας μείωση πάνω από 20%. Οι μικροί δήμοι της ηπειρωτικής χώρας εξαφανίζονται από τον χάρτη, εντείνοντας την ανάγκη για σχεδιασμό όχι μόνο δυναμικών, αλλά και επειγόντων δραστικών πολιτικών, που τόσο πολύ έχουμε ανάγκη ως χώρα. Απόδειξη αυτού το γεγονός ότι οι δήμοι Νέας Ζίχνης, Κάτω Νευροκοπίου και Θέρμου απώλεσαν έναν στους τρεις κατοίκους τους μέσα σε μία μόλις δεκαετία! Η δημογραφική συρρίκνωση είναι ήδη εδώ και αν δεν ληφθούν άμεσα μέτρα, το μέλλον θα είναι ακόμα πιο δύσκολο», επισημαίνει στην «ΥΧ» ο κ. Καρανικόλας.

Ο ίδιος εξηγεί πως με την τελευταία απογραφή του 2021 ήρθε στο προσκήνιο η δημογραφική «οπισθοδρόμηση» της Ελλάδας. «Αν και ήδη από την προηγούμενη δεκαετία (σ.σ. 2001-2011) είχαν αρχίσει να γίνονται αισθητά τα προβλήματα του δημογραφικού ζητήματος (σ.σ. μείωση πληθυσμού 147.734 κατοίκων ή 1,3%), η μείωση αυτή συνεχίστηκε με ακόμα πιο έντονο ρυθμό την τελευταία δεκαετία 2011-2021. Στην τελευταία απογραφή, ο πληθυσμός της Ελλάδας μετρήθηκε στους 10.482.487 κατοίκους, μειωμένος από το 2001 κατά 481.533 κατοίκους (σ.σ. -4,4%)», αναφέρει ο καθηγητής του ΑΠΘ. Προσθέτει, δε, ότι ο δείκτης γονιμότητας (ο αριθμός των παιδιών ανά γυναίκα σε αναπαραγωγική ηλικία) πρέπει να είναι 2,1 για να διατηρηθεί ο πληθυσμός. Σήμερα, όμως, ο δείκτης αυτός έχει πέσει στο 1,3, ενώ η τελευταία χρονιά που έπιασε το 2,1 ήταν το 1981! «Η φυσική κίνηση του πληθυσμού είναι δραματική: Κάθε χρόνο έχουμε περίπου 50.000 περισσότερους θανάτους από γεννήσεις», λέει χαρακτηριστικά.

Δυσοίωνο το μέλλον

Σύμφωνα με απαισιόδοξα σενάρια της Eurostat, που επισημαίνει στην έρευνά του ο καθηγητής, το 2100, η Ελλάδα θα έχει 6-7 εκατ. κατοίκους. Μέχρι το 2050, η χώρα μας θα έχει 1,5 εκατ. λιγότερους κατοίκους! Οι άνω των 65 ετών θα αυξηθούν κατά 700.000, ενώ οι κάτω των 65 θα μειωθούν κατά 2 εκατομμύρια!

«Η λύση για το δημογραφικό δεν είναι απλή ούτε άμεση. Τα επιδόματα γέννας των 1.000-3.000 ευρώ δεν αρκούν και απαιτείται ουσιαστική στήριξη στη στέγαση των νέων ζευγαριών, όπως επίσης και σοβαρή οικονομική ενίσχυση στις μητέρες έως την ενηλικίωση των παιδιών και άλλα ουσιαστικά μέτρα. Αποτελεί αδήριτη ανάγκη η εφαρμογή ενός σοβαρού και μακρόπνοου πλαισίου δημογραφικής πολιτικής, καθώς το 2050 η χώρα θα βρεθεί μπροστά σε κρίσιμες αποφάσεις», καταλήγει ο κ. Καρανικόλας.

Πόπη Θεοδωροπούλου (ypaithros.gr)