Δήμος Αγιάς: Από τον κάμπο στην κορυφή του Κισσάβου

Ο Κίσσαβος (Όσσα ή το Όρος των Κελίων) αποτελεί ένα από τα 12 αισθητικά δάση της Ελλάδας που έχει ενταχθεί στο πανευρωπαϊκό δίκτυο NATURA 2000 και βρίσκεται απέναντι από τον Άθω και κάτω ακριβώς από τον Όλυμπο.

Από πολλούς ο Κίσσαβος χαρακτηρίζεται ως ο βοτανικός κήπος της Ευρώπης αφού φιλοξενεί το 96% της ευρωπαϊκής χλωρίδας. Αν κάποιος ανεβεί στην κορυφή του, που για 22 μόλις μέτρα δεν καταφέρνει να συγκαταλέγεται στα ψηλά βουνά άνω των 2000μ θα απολαύσει μια υπέροχη θεά. Δυτικά τον κάμπο της Λάρισας, νότια τον κάμπο της Αγιάς και ανατολικά την Θεσσαλονίκη, τον Άθω και τις Β. Σποράδες

Το ιδιαίτερο στοιχείο εκεί στα ψηλά στα 1978 μέτρα είναι ότι η κορυφή είναι η σκεπή από το εκκλησάκι του προφήτη Ηλία. . Από γεωλογική άποψη, ο Κίσσαβος παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον αφού στη βάση του αποτελείται από κρυσταλλικά πετρώματα, που όμως σκεπάζονται από άλλα στρώματα εκρηξιγενών πετρωμάτων.

Στις περισσότερες πλευρές του και κυρίως στις ανατολικές, υπάρχουν εντυπωσιακές χαράδρες με τρεχούμενα νερά, λίμνες φαράγγια αλλά και μια μοναδική ποικιλία βλάστησης με βότανα, δέντρων αλλά και της πλούσιας πανίδας. Εδώ μαθήτευσε ο Ασκληπιός δίπλα στον Χείρωνα, φιλοξενηθήκανε οι Νύμφες, έζησε ο ήρωας του Τρωικού πολέμου ο Φιλοκτήτης και πέρασε με ασφάλεια τα στρατεύματα του ο Μέγας Αλέξανδρος.

Ο επισκέπτης ευκολά μπορεί να περπατήσει σε πλήθος μονοπατιών και το Ο2 για να γνωρίσει αυτό το μοναδικό φυσικό περιβάλλον ,να περιηγηθεί με 4×4, να τολμήσει κατάβαση στα φαράγγια να ανακαλύψει την σπηλιά της Αθηνάς να βραχεί με το κανό και rafting στο δέλτα και στην Κοιλάδα Τεμπών και να διανυκτερεύσει στο ορειβατικό καταφύγιο στην θέση « Κάναλος».

Για να φτάσει ο επισκέπτης στην κορυφή του Κισσάβου επιλέγει το μονοπάτι μπορούμε να επιλέξει το μονοπάτι 02 από την Σπηλιά ή την Ανατολή. Επίσης με όχημα 4Χ4 μέχρι τον πύργο του ΟΤΕ και στην συνέχεια περπατώντας για 20 λεπτά, καθώς και από το καταφύγιο του Κίσσαβου από την θέση Κάναλος.