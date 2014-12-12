Η 14η Νοεμβρίου έχει καθιερωθεί ως Παγκόσμια Ημέρα Διαβήτη και σύμφωνα δε με την Παγκόσμια Ομοσπονδία Διαβήτη IDF, εκατομμύρια άνθρωποι ζουν με τη νόσο η οποία εξαπλώνεται με εκρηκτικό ρυθμό.

Στο πλαίσιο της ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης των συνανθρώπων μας για την αυξανόμενη απειλή που προκαλεί ο διαβήτης στην υγεία και με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Διαβήτη, η Δ/νση Κοινωνικής Πρόνοιας, Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Εξυπηρέτησης του Πολίτη Δήμου Αγιάς, διοργανώνει το μήνα Νοέμβριο, δράσεις δωρεάν μέτρησης ζωτικών σημείων (αρτηριακής πίεσης, σακχάρου) στις κατά τόπους Δημοτικές Ενότητες του Δήμου, έχοντας σαν σκοπό να αναδείξει την ανάγκη προληπτικού ελέγχου υγείας των δημοτών που θα πραγματοποιηθούν από το Τμήμα «Βοήθεια στο Σπίτι» της κάθε Δημοτικής Ενότητας του Δήμου Αγιάς.

Παρατίθεται το πρόγραμμα της δράσης:

Δ.Ε. ΑΓΙΑΣ

Τετάρτη 05/11/2025 Γερακάρι 9:00-11:00 Κοινοτικό Γραφείο

Δευτέρα 10/11/2025 Μεταξοχώρι,10:00-12:00 Ταβέρνα Στ’ Ρεματιά

Τρίτη 11/11 /2025 Ανάβρα 09:00 – 11:00 Αγροτικό Ιατρείο

Τετάρτη 12/11/2025 Αετόλοφος 09:00 – 11:00 Κοινοτικό Γραφείο

Πέμπτη 13/11/2025 Μεγαλόβρυσο 9:30 – 10:30 Ταβέρνα «Η Νιβόλιανη»

Παρασκευή 14/11/2025 Αγιά 10:00 – 13:00 Δημαρχείο Αγιάς

Δευτέρα 17/11/2025 Ποταμιά 9:30 – 11:30 Κοινοτικό Γραφείο

Τετάρτη 19/11/2025 Νερόμυλοι 10:00-11:00 Παλιό Δημοτικό Σχολείο

Δ.Ε ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ

Δευτέρα 10/11/2025 Μελιβοία 8:30-10:00 π.μ Ιατρείο Μελιβοίας

Τρίτη 11/11/2025 Σκήτη 10:00- 11:30 π.μ Κοινοτικό Γραφείο

Πέμπτη 3/11/2025 Σωτηρίτσα-Βελίκα-Αγιόκαμπος 9:30-11:00π.μ Ιατρείο Σωτηρίτσας

Δ.Ε ΕΥΡΥΜΕΝΩΝ

Δευτέρα 10/11/2025 Στόμιο 9:00-11:00π.μ Ιατρείο Στομίου

Τρίτη 11/11/2025 Ομόλιο 10:00-12:00π.μ Ιατρείο Ομολίου

Τετάρτη 12/11/2025 Παλαιόπυργος 9:30-11:00 π.μ Ιατρείο

Πέμπτη 13/11/2025 Καρίτσα 10:00-12:00 π.μ Ιατρείο

Δ.Ε ΛΑΚΕΡΕΙΑΣ

Παρασκευή 14/11/2025 Δήμητρα 10:00-13:00 ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΗΤΡΑΣ

Δευτέρα 17/11/2025 Ανατολή 09:00-11:00 ΙΑΤΡΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΗΣ

Τρίτη 18/11/2025 Καστρί 09:00-11:00 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΣΤΡΙΟΥ

Τετάρτη 19/11/2025 Μαρμαρίνη 09:00-11:00 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΡΜΑΡΙΝΗΣ

Πέμπτη 20/11/2025 Αμυγδαλή 09:00-11:00 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΚΑΠΗ ΑΓΙΑΣ

Τρίτη 18/11/2025 10:00-14:00π.μ