Δήμος Αγιάς: Η μονή των Αγίων Αναργύρων και τα ασκηταριά της περιοχής

Σε απόσταση 3 χλμ. έξω από την Αγιά στον δρόμο προς τα παράλια του ν. Λάρισας βρίσκεται η Μονή των Αγίων Αναργύρων. Η Μονή έχει ανοικοδομηθεί περί το 1588 μ.Χ. και κύριο χαρακτηριστικό της είναι ο διώροφος οχυρωματικός πύργος με χαμηλό θόλο, ο οποίος και περισώζεται. Είναι μονόχωρη ξυλόστεγη βασιλική και οι περίτεχνες τοιχογραφίες της ανάγονται χρονικά στο 17ο αιώνα, περίοδο που έγινε και η ανακαίνισή της. Τελευταία ανακαινίστηκε το 1995.

Βρίσκεται μέσα σε καταπράσινο τοπίο με ποταμάκι από δίπλα και μέσα σε μεγάλα πλατάνια. Απέναντι από το ποταμάκι μέσα στα κοιλώματα ψηλού βράχου, σώζονται τα δύο ασκηταριά της Μονής από το 12ο αι. με αγιογραφίες πάνω στον βράχο.

Ο επισκέπτης μπορεί φτάσει και να δει από κοντά τα ασκηταριά, ανεβαίνοντας την πέτρινη και λαξευμένη στο βράχο σκαλωσιά. Το δάσος της Μονής είναι οργανωμένο ώστε οι επισκέπτες να μπορούν να το χρησιμοποιήσουν για φαγητό στην εξοχή και ως χώρο αναψυχής. Είναι γνωστό για την γιορτή της Πρωτομαγιάς, όπου συγκεντρώνεται μεγάλο πλήθος κόσμου και το γλέντι είναι μοναδικό.

Σε απόσταση 7 χλμ. από την Αγιά, στον παλιό δρόμο Αγιάς-Αγιοκάμπου, βρίσκεται το χωριό Ποταμιά, το οποίο είναι χτισμένο στα ριζά του Μαυροβουνίου, με αξιόλογη βλάστηση από πλατανόδασος και καστανόδασος. Με θαυμάσια διαμορφωμένους χώρους αναψυχής σε Καμάρα και Βρύσες.

Σημαντική στάση για τον επισκέπτη και ευκαιρία να γνωρίσει τον τόπο και τους κατοίκους της είναι το Λαογραφικό Εκθετήριο με γεωργικά εκθέματα. Απαραίτητη στάση για τον επισκέπτη είναι το γεφύρι του Αλλαμάνου και η τοποθεσία «Βρύσες» στην είσοδο του χωριού. Κύριες καλλιέργειες των κατοίκων είναι τα μήλα, τα κάστανα και τα κτηνοτροφικά προϊόντα.