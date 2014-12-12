Δήμος Αγιάς: Οι δραστηριότητες που προσφέρει η θάλασσα και το βουνό στους επισκέπτες

Ένα ευρύ φάσμα από δραστηριότητες μπορούν να ακολουθήσουν οι επισκέπτες που θα βρεθούν στον δήμο Αγιάς. Καταδύσεις, ποδηλατικές διαδρομές, περιπατητικά μονοπάτια, κανό στο Δέλτα του Πηνειού, διαδρομές για 4Χ4 και μηχανές στον Κίσσαβο κ.α. υποστηρίζονται στο Δήμο Αγιάς, οι οποίες μπορούν να συνοδεύσουν την παραμονή όσων βρεθούν στην περιοχή.

Στα παράλια του δήμου Αγιάς μπορεί ο επισκέπτης να κάνει Snorkeling στον ύφαλο με τα ψάρια έξω από το λιμάνι του Αγιοκάμπου, στον Μύλο Γλυμένη για να ανακαλύψει το βυθισμένο καράβι, βόρεια από την γέφυρα “Καλατράβα” λίγα μόλις μέτρα για το βυθισμένο καράβι, όπως και βόρεια από το Δέλτα Πηνειού.

Στις προτάσεις περιλαμβάνεται το περπάτημα στα μονοπάτια του Δήμου Αγιάς και οι ποδηλατικές διαδρομές σε Πολυδένδρι, Δέλτα Πηνειού, στη διαδρομη που έρχεται από Όλυμπο προς το Δέλτα, στην παραλιακή διαδρομή, στην μεγάλη κυκλική διαδρομή από την παραλία προς Σκλήθρο – Έλαφο – Καστρί και Αγιά, στη χωμάτινη διαδρομή από Έλαφο προς Αγιόκαμπο, καθώς και σε όλες τις χωματινες διαδρομές που βρίσκει κανείς στο πλούσιο οδικό δίκτυο του Κισσάβου

Στις δραστηριότητες επίσης υπάρχουν διαδρομές για Downhill, επίσκεψη στη λίμνη Κάρλα και τη λίμνη της Σκήτης, κανό στην παραλία ή στο Δέλτα Πηνειού και στα φιόρδ (υπάρχουν και οργανωμένες καταβάσεις). Επίσης διαδρομές με 4Χ4 και μηχανές στον Κίσσαβο, Rafting στην Κοιλάδα Τεμπών, Via feratta στον Κίσσαβο, Canyoning στο Φαράγγι της Καλυψούς – Ρακοπόταμο – Ομόλιο, Kite serf – serf σε Στόμιο και Βελίκα, θαλάσσιες αποδράσεις με φουσκωτό στις μυθικές σπηλιές του Πηλέα στο Βένετο, τοξοβολία και ορειβατικό σκι.

ertnews.gr