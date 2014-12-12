Δήμος Αγιάς: Οι υποψήφιοι δημοτικοί και τοπικοί σύμβουλοι του Θεόδωρου Ριζούλη
Αγιά | 01 Σεπ 2023, 14:06
Κατατέθηκε το ψηφοδέλτιο του συνδυασμού «Αγιά, Ένας Δήμος, Ένα Μέλλον», με επικεφαλής και υποψήφιο Δήμαρχο Αγιάς τον Θεόδωρο Ριζούλη, για τις Δημοτικές Εκλογές της 8ης Οκτωβρίου 2023.
Α. ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
– ΑΓΙΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΝΔΡΙΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΡΧΟΝΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΓΑΡΟΦΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΓΕΩΡΓΟΒΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΙΟΣ
ΓΚΑΡΑΒΕΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΓΚΟΥΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΟΥΡΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΟΥΡΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΕΛΗΖΩΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΖΕΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΑΤΣΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΑΤΣΙΜΠΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΑΦΕΤΣΙΟΥΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΚΑΨΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΕΡΜΕΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΛΙΑΜΤΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΟΣΧΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΜΠΑΡΜΠΕΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΜΠΟΥΓΔΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΜΠΟΥΤΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΤΑΦΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΤΕΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΣΕΤΣΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΙΜΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΣΙΑΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΤΣΟΤΣΑ ΖΩΗ
ΧΑΛΚΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΧΑΤΖΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΧΑΤΖΑΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
ΧΑΤΖΟΥΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
– ΕΥΡΥΜΕΝΩΝ
ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΡΙΖΟΣ
ΑΛΒΑΝΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΜΑΡΙΑ
ΓΙΑΝΝΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΖΙΩΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΖΟΡΜΠΑ ΙΩΑΝΝΑ
ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΡΕΜΕΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ
– ΛΑΚΕΡΕΙΑΣ
ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΑΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΖΑΒΑΛΚΟΥ ΑΡΙΣΤΗ
ΜΕΤΟΥΣΙ ΜΑΡΙΑΝΑ
ΜΟΛΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΜΠΙΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΝΤΑΚΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΟΛΥΖΟΣ ΣΙΜΟΣ
– ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ
ΑΒΡΑΔΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΣΜΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΚΟΥΝΤΑΡΑ ΜΑΡΙΑ
ΓΟΥΡΓΙΩΤΗ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ
ΓΟΥΡΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΑΛΔΑ ΑΝΝΑ
ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΕΛΕΠΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΟΡΔΙΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΑΝΙΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΜΠΕΙΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΣΙΜΨΙΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΤΣΟΠΟΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Β. ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΤΟΠΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΑΓΙΑΣ
ΑΓΓΕΛΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΡΓΥΡΟΥΛΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΓΟΥΡΓΙΩΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΔΑΛΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΑΜΠΙΣΙΟΣ ΦΩΤΗΣ
ΛΙΑΠΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΜΠΙΜΠΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΜΠΟΥΓΔΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΜΠΡΑΧΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
ΝΙΚΟΥΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΣΙΜΟΥΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΣΧΟΙΝΑ ΣΟΦΙΑ
ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΑΕΤΟΛΟΦΟΥ
ΓΚΟΥΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΑΛΛΙΟΡΝΤΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΜΑΝΤΖΑΝΑ ΑΝΤΙΓΟΝΗ
ΜΠΟΥΡΝΤΕΝΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΝΤΕΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΣΜΥΡΛΗ ΑΝΤΩΝΙΑ
ΤΙΝΑΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΧΑΜΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΑΜΥΓΔΑΛΗΣ
ΑΝΔΡΕΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΑΛΑΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΓΑΛΑΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΔΑΛΑΜΑΓΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΜΑΚΡΥΓΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΠΑΛΑΚΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΖΙΜΟΥΡΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΑΝΑΒΡΑΣ
ΑΛΛΚΟ ΡΕΝΤΟΝ
ΓΡΗΓΟΡΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΟΥΡΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΤΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΠΟΥΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΑΣΙΑΡΑ ΑΘΗΝΑ
ΤΣΑΠΟΥ ΘΩΜΑΙ
ΑΝΑΤΟΛΗΣ
ΑΔΑΜ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΓΑΛΛΗ ΕΛΕΝΗ
ΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ
ΔΑΧΤΑΡΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΝΟΥΤΣΙΑ ΑΡΧΟΝΤΩ
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΤΖΙΜΟΥΡΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΕΡΑΚΑΡΙΟΥ
ΚΑΨΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΚΑΨΑΛΗΣ ΘΩΜΑΣ
ΜΠΑΡΜΠΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ
ΣΧΟΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΦΛΟΥΔΑΣ ΗΛΙΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΑΣ
ΚΟΥΤΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΡΙΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΣΠΑΛΙΑΡΗ ΜΑΡΙΑ
ΠΛΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΣΟΤΣΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΧΑΙΝΤΑΡΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΧΟΝΔΡΟΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΛΑΦΟΥ
ΤΣΟΓΓΑΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΧΑΜΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΚΑΡΙΤΣΗΣ
ΒΟΓΙΑ ΜΑΡΙΑ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΗΛΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΣΤΕΛΙΟΣ
ΤΣΕΣΜΕΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΜΑΛΙΑ
ΚΑΣΤΡΙΟΥ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑΣ
ΠΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΜΑΡΜΑΡΙΝΗΣ
ΓΚΕΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΕΞΑΡΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΞΑΡΧΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΟΛΟΒΟΥ ΞΑΝΘΗ
ΚΟΜΠΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΑΣΠΑΣΙΑ
ΜΕΓΑΛΟΒΡΥΣΣΟΥ
ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΖΗΝΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΤΑΦΗΣ ΤΙΜΟΛΕΩΝ
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΕΣΤΟΡΑΣ
ΡΙΖΟΥΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΧΑΤΖΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ
ΧΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΕΤΑΞΟΧΩΡΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΟΒΙΤΣΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΜΕΡΚΟΥ ΧΑΡΟΥΛΑ
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΥΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΣΕΤΣΙΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΤΣΙΚΡΙΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΧΑΤΖΗΜΗΤΟΥΛΑ ΑΝΤΩΝΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΝΕΡΟΜΥΛΩΝ
ΚΑΡΑΝΙΚΑ ΕΙΡΗΝΗ
ΚΟΚΚΑΛΗ ΙΩΑΝΝΑ
ΜΑΝΤΖΑΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΙΤΑΚΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ
ΣΙΜΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ
ΧΑΜΟΥ ΟΛΓΑ
ΧΟΝΔΡΟΔΗΜΟΣ ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ
ΟΜΟΛΙΟΥ
ΓΟΥΡΓΙΩΤΗ ΕΙΡΗΝΗ
ΚΑΤΣΙΑΒΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ
ΚΑΤΣΙΑΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΤΣΑΓΓΑΛΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΑΛΑΙΟΠΥΡΓΟΥ
ΤΣΑΚΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΟΤΑΜΙΑΣ
ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗ ΣΟΦΙΑ
ΚΑΤΣΙΚΑ ΣΟΦΙΑ
ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
ΣΕΡΓΙΑΝΑΙ ΕΡΜΙΡΑ
ΣΧΟΙΝΑ ΕΛΕΝΗ
ΤΑΚΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΤΣΙΑΓΚΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΣΚΗΤΗΣ
ΑΒΡΑΔΕ ΕΛΕΝΗ
ΓΑΡΟΦΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΟΥΜΠΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ
ΚΩΣΤΡΙΠΑ ΕΛΕΝΗ
ΛΙΝΤΕΡΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΤΣΑΓΚΟΥΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΣΚΛΗΘΡΟΥ
ΧΟΥΤΖΙΟΥΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΤΟΜΙΟΥ
RASKOVA LENKA
ΓΙΑΤΑΓΑΝΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΚΟΥΤΟΥΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΜΕΜΑ ΜΑΡΙΝΕΛΑ
ΜΥΛΩΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΣΙΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΤΣΑΣ
ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΡΙΖΑΚΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΧΑΔΟΥΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΧΑΔΟΥΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ