Την ικανοποίησή του για την ανταπόκριση του συνόλου των προέδρων κοινοτήτων στην ορθολογική διαχείριση της πάγιας προκαταβολής εκφράζει με ανακοίνωσή του ο Δήμαρχος Ελασσόνας κ. Ν. Γάτσας, μετά από επικοινωνία με τον αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος κ. Ιω. Δραγατσίκη.

Η δήλωση του Δημάρχου έχει ως εξής:

«Θέλω να εκφράσω την ικανοποίηση και τις ευχαριστίες της διοίκησης του Δήμου προς τους προέδρους των κοινοτήτων που ανταποκρίθηκαν και φέτος στην αξιοποίηση της πάγιας προκαταβολής για καθαρισμούς και συντηρήσεις σε κοινόχρηστους χώρους των κοινοτήτων.

Με υπευθυνότητα και συνέπεια, ακολούθησαν την προβλεπόμενη διαδικασία και προχώρησαν σε έκτακτους καθαρισμούς και συντηρήσεις των κοινόχρηστων χώρων, στην αποψίλωση ξερών χόρτων και την αισθητική αναβάθμιση των περιοχών τους, συμβάλλοντας καθοριστικά στην πυροπροστασία, την ασφάλεια και την ποιότητα ζωής των κατοίκων.

Η δυνατότητα αξιοποίησης της πάγιας προκαταβολής, όπως προβλέπεται από το θεσμικό πλαίσιο, παρείχε στους Προέδρους την απαραίτητη ευελιξία για την άμεση κάλυψη λειτουργικών και επειγουσών αναγκών των κοινοτήτων τους.

Η έκταση του Δήμου και ο αριθμός των κοινοτήτων επιβάλλουν άλλωστε τη διαρκή συνεργασία μεταξύ της Διοίκησης και των εκλεγμένων προέδρων στον τομέα της καθημερινότητας και των μικρών αλλά σημαντικών αυτών εργασιών.

Είναι επομένως καθοριστική η προσπάθεια και η συμβολή των προέδρων στη διατήρηση της καθαριότητας, της ευταξίας και της ασφάλειας των οικισμών μας. Η προσπάθεια συνεχίζεται καθόλη τη διάρκεια του έτους με στόχο τη διαρκή βελτίωση της καθημερινότητας κάθε δημότη».