Ο Δήμος Ελασσόνας ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας των έξι Παιδικών Σταθμών του δήμου σχολικής περιόδου 2025-2026, την Δευτέρα, 1 Σεπτεμβρίου.

Οι παιδικοί σταθμοί θα λειτουργούν όλες τις εργάσιμες ημέρες από Δευτέρα έως Παρασκευή και με ωράριο λειτουργίας από τις ώρες 7:00 π.μ. έως 3:00 μ.μ.

Η λειτουργία των σταθμών σηματοδοτεί την έμπρακτη στήριξη της τοπικής αυτοδιοίκησης προς τις οικογένειες και ιδιαίτερα προς τις εργαζόμενες μητέρες, παρέχοντας ένα ασφαλές και ποιοτικό περιβάλλον για τα παιδιά τους.

Η παροχή σύγχρονων και πλήρως εξοπλισμένων παιδικών σταθμών αποτελεί βασικό πυλώνα της κοινωνικής πολιτικής του Δήμου Ελασσόνας και στοχεύει:

Στην ανακούφιση των εργαζόμενων γονέων, προσφέροντάς τους τη δυνατότητα να συνδυάσουν την επαγγελματική τους ζωή με την οικογενειακή, γνωρίζοντας πως τα παιδιά τους βρίσκονται σε καλά χέρια.

Στην ποιοτική προσχολική αγωγή, καθώς οι σταθμοί στελεχώνονται από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό, το οποίο θα προσφέρει παιδαγωγικές δραστηριότητες που προάγουν τη γνωστική, συναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών.

Στη στήριξη της ισότητας των φύλων, αναγνωρίζοντας τη σημασία της εργασιακής αποκατάστασης των γυναικών και συμβάλλοντας ενεργά στην εξάλειψη των εμποδίων που αντιμετωπίζουν.

Η υποδοχή των παιδιών στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Ελασσόνας για τη νέα σχολική χρονιά 2025-2026 θα γίνει ως εξής:

Τη Δευτέρα 1η Σεπτεμβρίου, οι Παιδικοί Σταθμοί Ελασσόνας (Α΄ και Β΄), Βερδικούσιας, Βλαχογιαννίου, Κρανέας και Λιβαδίου θα υποδεχθούν όλα τα παιδιά άνω των 2,5 ετών (εγγραφές και επανεγγραφές).

Κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, τα παιδιά που εγγράφονται για πρώτη φορά και είναι κάτω των 2,5 ετών θα γίνονται δεκτά την ημερομηνία που θα συμπληρώνουν το 2,5ο έτος της ηλικίας τους.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν στην Αντιδημαρχία Παιδείας και Άθλησης και στο τηλέφωνο 2493493615 ή να επικοινωνούν απευθείας με την αρμόδια Αντιδήμαρχο, κ. Παρασκευή Γκουγκούλη, στο τηλέφωνο 6973485121.