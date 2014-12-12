Τη σύμβαση παροχής υπηρεσιών για την πλύση κάδων απορριμμάτων υπέγραψε στο δημαρχείο Ελασσόνας ο Δήμαρχος κ. Ν. Γάτσας με τον εκπρόσωπο της εταιρείας «Αφοι Τσαντόπουλοι Ε.Ε.Ε.» με έδρα τα Φάρσαλα, κ. Μαργαρίτη Τσαντόπουλου, παρουσία του συνεργάτη του κ. Γεώργιου Τσαντόπουλου.

Το συνολικό ποσό της σύμβασης ανέρχεται στις 37.175,20 ευρώ (Φ.Π.Α. 24%) και η δαπάνη θα καλυφθεί εξ ολοκλήρου από ιδίους πόρους του δήμου.

Ο δήμος προχώρησε στην υπογραφή της σύμβασης, καθώς το αυτοκινούμενο πλυντήριο κάδων του δήμου έχει τεθεί εκτός λειτουργίας λόγω σοβαρής βλάβης, ενώ ταυτόχρονα το διαθέσιμο προσωπικό δεν επαρκεί για να ανταποκριθεί στις αυξημένες ανάγκες της υπηρεσίας καθαριότητας. Για να μη μείνουν οι κάδοι ακάθαρτοι και να προστατευθεί η δημόσια υγεία, κρίθηκε αναγκαία η συνεργασία με εξειδικευμένο ιδιώτη, ο οποίος διαθέτει τον απαιτούμενο εξοπλισμό και την τεχνογνωσία για τον άμεσο και ολοκληρωμένο καθαρισμό τους.

Η διάρκεια της παροχής υπηρεσιών ορίζεται σε ένα (1) ημερολογιακό μήνα από την υπογραφή της σύμβασης και περιλαμβάνει την πλύση των πράσινων κάδων απορριμμάτων στις Δημοτικές Ενότητες και Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Ελασσόνας: Ελασσόνας, Ποταμιάς, Αντιχασίων, Βερδικούσιας, Σαρανταπόρου, Ολύμπου, Λιβαδίου, Τσαριτσάνης και Καρυάς.

Ο Δήμος Ελασσόνας, με γνώμονα την προστασία της δημόσιας υγείας και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής, προχωρά σε κάθε αναγκαία ενέργεια για τη διατήρηση της καθαριότητας και της εύρυθμης λειτουργίας της πόλης και των κοινοτήτων του.