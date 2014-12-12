Ο Δήμος Ελασσόνας, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Θεσσαλίας, συνεχίζει με μεγάλη επιτυχία το πρόγραμμα για την απόκτηση άδειας οδήγησης γεωργικού ελκυστήρα (τρακτέρ), το οποίο έχει συγκεντρώσει έντονο ενδιαφέρον, με τις αιτήσεις να έχουν ήδη ξεπεράσει τις 250.

Στην πόλη της Ελασσόνας, πραγματοποιήθηκε νέος κύκλος εξετάσεων με τη συμμετοχή 65 υποψηφίων. Οι υποψήφιοι εξετάστηκαν τοπικά, με τρόπο που μειώνει τις μετακινήσεις και εξυπηρετεί άμεσα τους κατοίκους της περιοχής, υπό την επίβλεψη των υπαλλήλων της Περιφέρειας και με τη συνδρομή των υπηρεσιών του Δήμου.

Οι εξετάσεις θα συνεχιστούν και το επόμενο διάστημα, ώστε να ολοκληρώσουν τη διαδικασία περίπου ακόμη 100 υποψήφιοι, οι οποίοι έχουν ήδη ενταχθεί στο πρόγραμμα.

Ο Δήμος Ελασσόνας και η Περιφέρεια Θεσσαλίας ευχαριστούν θερμά όλους όσοι συνέβαλαν στην ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων – εξεταστές, εκπαιδευτές και υπηρεσιακούς παράγοντες – και δεσμεύονται να συνεχίσουν να προωθούν δράσεις που διευκολύνουν την καθημερινότητα των πολιτών και αναβαθμίζουν την επαγγελματική τους κατάρτιση.