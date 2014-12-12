Ο Δήμος Ελασσόνας, δίνοντας έμφαση στην ενίσχυση των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και στην ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού (πεζοπορία, ορειβασία, ποδηλασία βουνού), προτίθεται να χορηγήσει δύο (2) πλήρεις υποτροφίες για σπουδαστές που θα επιλέξουν την ειδικότητα «Οδηγός Βουνού», σε Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ), με έδρα τη Λάρισα.

Μέσω του προγράμματος, το οποίο εντάσσεται στο πλαίσιο της κοινωνικής πολιτικής του Δήμου, προτεραιότητα θα δοθεί σε νέους που χρειάζονται πραγματικά τη στήριξη. Παράλληλος στόχος είναι και η ανάπτυξη εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού που θα συμβάλλει στην αξιοποίηση του φυσικού πλούτου της περιοχής και στην ανάπτυξη του εναλλακτικού τουρισμού.

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει με βάση την εντοπιότητα και με βάση κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια, τα οποία θα καθοριστούν με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση στην Υπηρεσία του Δήμου, μέχρι την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου, επισυνάπτοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Απολυτήριο Λυκείου

2. Αντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας

3. Αποδεικτικό ΑΜΚΑ και ΑΦΜ

4. Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας

Για τα Οικονομικά και Κοινωνικά Κριτήρια:

1. Ενεργό Δελτίο Ανεργίας (εφόσον υπάρχει)

2. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης

3. Εκκαθαριστικό σημείωμα έτους 2025

4. Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό που να ενισχύει την υποψηφιότητα βάσει χαμηλού εισοδήματος ή κοινωνικών δυσκολιών (ΑΜΕΑ, Πολύτεκνοι, Ανεργία άλλων μελών οικογένειας κλπ)

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν στο τηλ. 24933 50218.