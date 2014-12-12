Τον Δήμαρχο Κιλελέρ Θανάση Νασιακόπουλο επισκέφθηκαν εκπρόσωποι της εταιρείας EnaonEda,η οποία ασκεί δραστηριότητες διαχειριστή δικτύου διανομής φυσικού αερίου και εντός των ορίων του Δήμου Κιλελέρ, στο πλαίσιο της συνεργασίας για την περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου στις τοπικές κοινότητες του Δήμου.

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης συζητήθηκαν εκτενώς θέματα που άπτονται της ενεργειακής αναβάθμισης και της καθημερινότητας των δημοτών, με έμφαση στα εξής σημεία:

Στην επίλυση θεμάτων που αφορούν στις Κοινότητες του Μελισσοχωρίου, της Γαλήνης και του Πλατυκάμπου του Δήμου οι οποίες εντάχθηκαν στο πρόγραμμα επέκτασης του δικτύου.

Στη διασφάλιση της απαλλαγής από τέλη σύνδεσης για τους πολίτες των κοινοτήτων που θα συνδεθούν με το δίκτυο φυσικού αερίου.

Στην πλήρη αποκατάσταση από την εταιρεία των φθορών που θα δημιουργηθούν στο οδικό δίκτυο λόγω των εργασιών.

Ο Δήμαρχος κατά τη διάρκεια της συνάντησης δήλωσε:

«Ο Δήμος μας βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με την EnaonEda, ώστε η επέκταση του δικτύου φυσικού αερίου να προχωρήσει με τρόπο που θα ωφελήσει έμπρακτα τους δημότες. Δίνουμε προτεραιότητα στη μηδενική επιβάρυνση των πολιτών για τη σύνδεσή τους, καθώς και στην πλήρη αποκατάσταση του οδικού δικτύου, με στόχο να εξασφαλίσουμε καλύτερες συνθήκες διαβίωσης, ενεργειακή εξοικονόμηση και αναβάθμιση της ποιότητας ζωής σε όλες τις Κοινότητες του Δήμου Κιλελέρ».

Στη συνάντηση παραβρέθηκαν η Γ.Γ. του Δήμου Βάνα Χλιάπη Γκουνιαρούδη και ο ειδικός συνεργάτης του Δημάρχου Δημήτρης Μπετχαβές.