Περατώθηκε με ιδιαίτερη επιτυχία η φετινή περίοδος ανασκαφής στην αρχαία Κραννώνα που πραγματοποιήθηκε από ομάδα φοιτητών του Πανεπιστημίου Κρήτης και αλλοδαπούς φοιτητές, με επικεφαλής τον Δημήτρη Μποσνάκη καθηγητή κλασικής αρχαιολογίας. Η ανασκαφή πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λάρισας με επικεφαλής την αρχαιολόγο Στέλλα Κατακούτα.

Το χώρο της ανασκαφής επισκέφθηκε ο δήμαρχος Κιλελέρ Θανάσης Νασιακόπουλος, επικεφαλής κλιμακίου, ο οποίος είχε την ευκαιρία να ενημερωθεί για την πορεία και την εξέλιξη των εργασιών. Ο δήμαρχος δήλωσε χαρακτηριστικά:

«Ο Δήμος Κιλελέρ, έχοντας ως βασική του προτεραιότητα την ανάδειξη του πλούσιου πολιτιστικού του αποθέματος συνέβαλε και φέτος με όλες του τις δυνάμεις στην ανάδειξη της Αρχαίας Κραννώνας. Βασικός στόχος του προγράμματος της ανασκαφής, εκτός όλων των άλλων, είναι να φέρει τους πολίτες σε επαφή με την πολιτιστική τους κληρονομιά και να δημιουργήσει μια όσο το δυνατόν πληρέστερη γνώση για τον αρχαιολογικό χώρο, να δώσει σημαντική ώθηση στην πολιτιστική ανάπτυξη της περιοχής αλλά και στην οργάνωση πολιτιστικών διαδρομών εντός του Δήμου.

Ο Δήμος Κιλελέρ στέκεται αρωγός και συμπαραστάτης στις προσπάθειες της ομάδας ανασκαφής για την ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου. Γι’ αυτό και παρείχε στην ομάδα του κ. Μποσνάκη οτιδήποτε χρειάζεται για να έλθει σε πέρας αυτό το εγχείρημα».

Απευθυνόμενος δε στους ανασκαφείς τόνισε: « Σας συγχαίρω, και εκ μέρους των συνδημοτών μου, για το σημαντικό έργο το οποίο προσφέρετε καθοδηγούμενοι σωστά από τους εξαίρετους επιστήμονες, τον καθηγητή Δημήτρη Μποσνάκη, την επιτελική του ομάδα και την αρχαιολόγο Στέλλα Κατακούτα. Σας διαβεβαιώ ότι η δημοτική αρχή θα συνεχίσει να παρέχει την αρωγή της στην πολύτιμη προσπάθειά σας. Είμαι πεπεισμένος ότι η συνεργασία της ομάδας σας με τους συνεργάτες μου στο Δήμο, την επόμενη χρονιά, θα αποδώσει πιο σημαντικά επιτεύγματα».

Με τη σειρά ο καθηγητής Δημήτρης Μποσνάκης έκανε μια εκτενή αναφορά στη φετινή περίοδο της ανασκαφής.

«Πριν από επτά χρόνια ξεκίνησε ένα φιλόδοξο και ενδιαφέρον πρόγραμμα τόσο για το Πανεπιστήμιο Κρήτης όσο και για την Τοπική Κοινότητα και τον Δήμο Κιλελέρ που αφορούσε στην ανάδειξη της αρχαίας Κραννώνας. Και φέτος σχεδιάσαμε με λεπτομέρεια το πρόγραμμα της ανασκαφή. Σε εκδήλωση που συνδιοργανώσαμε την τον Δήμο Κιλελέρ και την Τοπική Κοινότητα Κραννώνα παρουσιάστηκαν προκαταρτικά συμπεράσματα σε σχέση με την αρχιτεκτονική διάταξη και εξέλιξη των αποκαλυφθέντων οικοδομημάτων και ερμηνευτικές προσεγγίσεις των πορισμάτων της ανασκαφικής και της επιφανειακής έρευνας.

Στο πλαίσιο αυτό αξιοποιήθηκαν εκτός από τα αρχαιολογικά δεδομένα και τα αποτελέσματα των γεωφυσικών ερευνών που έχουν πραγματοποιηθεί τα τελευταία χρόνια στον αρχαιολογικό χώρο της Κραννώνος. Έγινε επίσης μία επιλεκτική παρουσίαση των σημαντικότερων κατηγοριών ευρημάτων από τους ανασκαφικούς τομείς, καθώς και μία προσπάθεια ερμηνείας των αποκαλυφθέντων χώρων εύρεσης των διαφόρων αντικειμένων.

Να αναφέρω επίσης ότι πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια της ανασκαφής μια σειρά από δράσεις (διαλέξεις και μαθήματα) που αφορούσαν στη μεθοδολογία της επιφανειακής αρχαιολογικής έρευνας. Θέλω να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στο Δήμο Κιλελέρ, πρωτίστως στο Δήμαρχο αλλά και σε όλους τους συνεργάτες του για το υψηλό επίπεδο της συνεργασίας μας.

Όλοι τους γενναιόδωρα και με κατανόηση στηρίζουν το εγχείρημά μας. Είμαι βέβαιος ότι με το ευρύ πνεύμα που τους διακρίνει, δυσεύρετο στις μέρες μας, μπορούν να οργανώσουν ένα μακροπρόθεσμο πλάνο και να δώσουν άλλες προοπτικές στην ανάδειξη της αρχαίας Κραννώνας. Ευχαριστίες οφείλω τέλος στους κατοίκους της τοπικής κοινότητας Κραννώνα και προσωπικά τον πρόεδρο Κώστα Τσιαγκλάνη για την άψογη φιλοξενία και τη θερμή υποστήριξη του προγράμματος της ανασκαφής όπως επίσης και στην έφορο αρχαιοτήτων Λάρισας κα. Σταυρούλα Σδρόλια η οποία στηρίζει εμπράκτως την αρχική ιδέα της ανασκαφής».

Τον δήμαρχο συνόδεψαν στο χώρο της αρχαίας Κραννώναςοι αντιδήμαρχοι Σέβη Λαδοπούλου – Χατζητσοπάνη, Απόστολος Μαξιμιάδης και Σωτήρης Νταφόπουλος, ο Πρόεδρος της ΤΚ Κραννώνα Κώστας Τσιαγκλάνης, οι αν. προϊστάμενοι των τμημάτων Πολιτισμού και Προγραμματισμού Στέλλα Πασσαλίδου και Κώστας Νταμπεγλιώτης και ο ειδικός συνεργάτης του Δημάρχου Στέλιος Καραφέριας.