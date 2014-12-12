Όπως υπογραμμίζεται χαρακτηριστικά:

"Η προστασία, διαφύλαξη και ενίσχυση του αστικού πρασίνου, ιδιαίτερα των δέντρων, στην πόλη αποτελεί για μας αδιαπραγμάτευτη αρχή.

Πριν από μερικές ημέρες, ιδιώτης-επιχειρηματίας του χώρου της εστίασης, προχώρησε σε αυθαίρετες εργασίες, παρά το γεγονός ότι από τις αρμόδιες Διευθύνσεις Τεχνικών Υπηρεσιών και Πρασίνου, τού είχε υποδειχθεί ακριβώς ποιες εργασίες μπορεί να κάνει και ποιες όχι.

Σε αυτοψία που έγινε, διαπιστώθηκε ότι παράτυπα και αυθαίρετα, ο ιδιώτης έκοψε σημαντικό τμήμα της ρίζας δέντρου, με αποτέλεσμα να κινδυνεύει και η σταθερότητα, αλλά και η βιωσιμότητά του.

Η παρέμβαση της Διεύθυνσης Πρασίνου ήταν άμεση, προκειμένου να γίνουν όλες οι απαραίτητες εργασίες και ενέργειες τόσο για να σταθεροποιηθεί, όσο και για να σωθεί το δέντρο, η πορεία και η εξέλιξη του οποίου βρίσκεται υπό συστηματική παρακολούθηση.

Ξεκαθαρίζουμε σε όλους τους τόνους ότι η ανοχή σε φαινόμενα αυθαιρεσιών και ασυνειδησίας θα είναι μηδενική και είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε στις προβλεπόμενες διοικητικές και νομικές ενέργειες για το συγκεκριμένο περιστατικό.

Ο σεβασμός στον δημόσιο χώρο είναι αυτονόητη υποχρέωση όλων μας. Ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά στους χώρους και τους πνεύμονες πρασίνου, “πυλώνες” για την ποιότητα ζωής, την υγεία και την ευημερία του κοινωνικού συνόλου, η αποφασιστικότητα για τη διαφύλαξη, προστασία και ανάπτυξή τους, για μας, δεν είναι απλώς υποχρέωση, είναι συνειδητή επιλογή."