Για προσπάθεια αυτογελοιοποίησης της μείζονος αντιπολίτευσης, στη χθεσινή συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, κάνει λόγο η δημοτική αρχή απαντώντας στην ανακοίνωση της "Συμπαράταξης Λαρισαίων".

Στην ανακοίνωση αναφέρονται τα εξής:

Με έκπληξη παρακολουθούμε το δεύτερο επεισόδιο της προσπάθειας αυτογελοιοποίησης της μείζονος αντιπολίτευσης, μετά τα όσα έγιναν χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο και τη φανερή, πλέον, επιλογή τους να υπονομεύσουν ανοιχτά τον θεσμό της εμποροπανήγυρης της πόλης μας.

Αδυνατούν να συμβιβαστούν με την πραγματικότητα και χρησιμοποιούν κάθε είδους αστεία επιχειρήματα, προκειμένου να δημιουργήσουν σκιές για τη διοργάνωση, όχι στη βάση των πραγματικών δεδομένων, αλλά με υποθετικά σενάρια στο όνομα του μισθωτή (!), ζητώντας από τον Δήμο να κάνει απολογισμό της επιχειρηματικής δράσης του μισθωτή και μιλώντας για πλειοδοτικές δημοπρασίες με κριτήριο την εμπειρία (!).

Η πόλη μας δεν έχει την πολυτέλεια να γυρίζει πίσω.

Την περυσινή χρονιά πήραμε μια απόφαση που αποδείχτηκε απόλυτα σωστή: το παζάρι της Λάρισας διοργανώθηκε με τον πιο σύγχρονο, αποτελεσματικό και διαφανή τρόπο, με την πλήρη ευθύνη του Δήμου και με την αποδοχή των κανόνων που ο ίδιος έθεσε.

Ο ανάδοχος ανέλαβε τη διοργάνωση με απόλυτη συμμόρφωση στην κανονιστική του Δήμου και το αποτέλεσμα ήταν ένα παζάρι που κατέρριψε ρεκόρ προσέλευσης, έφερε χιλιάδες επισκέπτες στην πόλη, λειτούργησε με ασφάλεια, με καθαριότητα και χωρίς το παραμικρό πρόβλημα.

Πέρυσι η αντιπολίτευση επένδυσε στην αποτυχία. Διαψεύστηκε.

Φέτος επενδύει στη δημιουργία σκιών, που δεν αντέχουν στην κριτική αλλά ούτε και στη λογική.

Πέρυσι, ρωτούσαν στο Δημοτικό Συμβούλιο αν ο μισθωτής θα είχε κέρδος και πόσο θα ήταν αυτό.

Φέτος χύνουν κροκοδείλια δάκρυα ως εκπρόσωποι του μισθωτή, ζητώντας εξηγήσεις από τον Δήμο (!) για το αν αυτός κέρδισε ή έχασε από το επιχειρηματικό του ρίσκο! Απίθανα πράγματα!

Και επειδή ο παραλογισμός φθάνει σε επίπεδα ρεκόρ, ζητάνε σε μια πλειοδοτική δημοπρασία να υπάρξει το κριτήριο της εμπειρίας, αγνοώντας νόμους και διαδικασίες, αλλά και τη λογική. Την κοινή λογική.

Περιμένουμε με ενδιαφέρον να μας εξηγήσουν πώς γίνεται μια πλειοδοτική δημοπρασία με κριτήριο την εμπειρία… Ίσως να έχουμε εδώ μια παγκόσμια πρωτιά!

Σε αυτούς που ανέλαβαν το ρόλο του οδηγού της παράταξής τους στο δρόμο της αυτογελοιοποίησης, θα προτείναμε να ξανακούσουν την τοποθέτηση του δικού τους πρώην αντιδημάρχου Οικονομικών -και καθ’ ύλην αρμοδίου για τη διοργάνωση του παζαριού- στο χθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο και την αποδοχή του στο ότι ο Δήμος διοργάνωσε χωρίς κόπο μια πετυχημένη διοργάνωση, εξασφαλίζοντας τα χρήματα που ζήτησε προκαταβολικά και με απόλυτη διαφάνεια.

Μιλάνε, δε, για έλλειμμα διαφάνειας όσοι απέφυγαν να κάνουν τον οποιονδήποτε απολογισμό για 9 χρόνια, που δεν ένιωσαν ποτέ την ανάγκη να εξηγήσουν ούτε μία φορά στους πολίτες τι έγινε και τι δεν έγινε στις διοργανώσεις του παζαριού. Κουνάνε το δάχτυλο στη δημοτική αρχή που μέσα σε ενάμιση χρόνο έκανε περισσότερους δημόσιους απολογισμούς από όσους έκαναν οι ίδιοι σε 9 χρόνια που ήταν δημοτική αρχή!

Σε οποιαδήποτε περίπτωση, αν υπάρχει το παραμικρό στοιχείο για αδιαφάνεια ελπίζουμε να δημοσιοποιηθεί ή να κατατεθεί στα αρμόδια ελεγκτικά όργανα. Στην αντίθετη περίπτωση απλά θα είναι μια ακόμα προσπάθεια υπονόμευσης, όχι της δημοτικής αρχής, αλλά της πόλης...

Η κοινωνία δεν τρώει άλλο παραμύθι.

Οι συμπολίτες μας βλέπουν, συγκρίνουν και κρίνουν. Και κρίνουν αυστηρά αυτούς που επενδύουν στον φόβο και στην αποτυχία.

Εμείς, με διαφάνεια, με σχέδιο και με αποφασιστικότητα, θα συνεχίσουμε. Το παζάρι φέτος θα γίνει ξανά επιτυχημένα, όπως πέρυσι.

ΥΓ.: Καλοδεχούμενη η κωλοτούμπα για την συμμετοχή τελικά της Συμπαράταξης στην επιτροπή για τη λειτουργία του παζαριού, από την οποία απείχαν πέρυσι γιατί δήθεν...ιδιωτικοποιούταν το παζάρι.

Τουλάχιστον φέτος θα παρακολουθούν από κοντά.