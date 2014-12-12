Πρόκειται για την παροχή ενός ολοκληρωμένου προγράμματος Επαγγελματικού Προσανατολισμού, εντελώς δωρεάν, για τις μαθήτριες και τους μαθητές Λυκείου της Λάρισας.

Να σημειωθεί ότι η νέα δράση υλοποιείται από τον Δήμο Λαρισαίων και την Αντιδημαρχία Παιδείας και Άθλησης, σε συνεργασία με έναν από τους κορυφαίους οργανισμούς Επαγγελματικού Προσανατολισμού, την «Orientum- Σύμβουλοι Σταδιοδρομίας».

«Θέλουμε τη νεολαία μας στο προσκήνιο, επενδύουμε στις νέες και τους νέους μας, γιατί έχουν την τόλμη και τη διάθεση να δοκιμάσουν, να προτείνουν, να οραματιστούν τη Λάρισα του αύριο, χωρίς φόβο και στερεότυπα», υπογράμμισε, μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος Λαρισαίων, κ. Θανάσης Μαμάκος σε συνέντευξη Τύπου που παρατέθηκε το πρωί της Δευτέρας, στον Μύλο του Παππά.

«Δεν σας κρύβω ότι κι εγώ, ως γονιός, βιώνω μαζί με τον γιο και την κόρη μου, την αγωνία των νέων μας για το μέλλον τους, καθώς εξερευνούν τις επιλογές τους: πώς να διαλέξουν σπουδές, σχολή, πόλη που θα σπουδάσουν, πώς φαντάζονται τον επαγγελματικό τους εαυτό και τη ζωή που θα δημιουργήσουν, ποιες δεξιότητες και εφόδια θα πρέπει να έχουν με την εξέλιξη της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Δεν είναι όλα τα παιδιά το ίδιο έτοιμα. Και ως Δημοτική Αρχή οφείλουμε να τους παρέχουμε μια ακόμη ευκαιρία να κάνουν το επόμενο βήμα τους με μεγαλύτερη σιγουριά», τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Μαμάκος.

Πολύμηνο project

«Όπως καταλαβαίνετε, πρόκειται για ένα πολύ μεγάλο project, που αφορά χιλιάδες μαθητές της Λάρισας. Είναι ένα πρόγραμμα που το δουλεύαμε εδώ και αρκετούς μήνες και έχει φτάσει η στιγμή της υλοποίησής του», σημείωσε ο Αντιδήμαρχος Παιδείας και Άθλησης, κ. Ηρακλής Γερογιώκας.

«Είναι σημαντικό ότι ο Δήμος Λαρισαίων παίρνει την πρωτοβουλία να βοηθήσει στο πάρα πολύ σοβαρό θέμα του επαγγελματικού προσανατολισμού και να καταγράψει τα επαγγελματικά ενδιαφέροντα της Gen Z. Είναι η γενιά που προσπαθούμε την προσεγγίσουμε και να την κατανοήσουμε και θα δούμε τι θέλουν, τι σκέφτονται, αλλά και πώς θα τους βοηθήσουμε», ανέφερε με τη σειρά του ο Χρήστος Μιχαλούλης, εκ της Orientum-Σύμβουλοι Σταδιοδρομίας.

Τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα

Η δράση στοχεύει να δώσει στους μαθητές τα κατάλληλα εργαλεία, ώστε να γνωρίσουν καλύτερα τον εαυτό τους, να ανακαλύψουν τα ενδιαφέροντά τους και να σχεδιάσουν συνειδητά το μέλλον τους.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

- Χορήγηση τεστ πραγματικών ενδιαφερόντων στους μαθητές

- Ανοιχτή εκδήλωση «Ημέρα Σταδιοδρομίας», όπου μαθητές όλων των τάξεων, γονείς και εκπαιδευτικοί θα ενημερωθούν για το εκπαιδευτικό σύστημα, τις σχολές, τα επαγγέλματα του μέλλοντος (κ.α.)

- Διαδικτυακό σεμινάριο «Διαχείρισης Χρόνου και Στοχοθεσίας» για μαθητές και γονείς

- Καταγραφή Επαγγελματικών Ενδιαφερόντων της Gen Z των μαθητών της Λάρισας, με βάση τις απαντήσεις των τεστ, η οποία αποτυπώνει τις τάσεις και τα ενδιαφέροντα των νέων της πόλης.

Η συμμετοχή όλων των μαθητών είναι δωρεάν, καθώς το πρόγραμμα χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από τον Δήμο Λαρισαίων. Στο τέλος, ο κάθε μαθητής θα πάρει μία εξατομικευμένη απάντηση, ενώ με την ολοκλήρωση της δράσης, θα πραγματοποιηθεί μια μεγάλη, ανοιχτή εκδήλωση για εκπαιδευτικούς, γονείς και μαθητές, με στόχο τη διάχυση των αποτελεσμάτων στο κοινωνικό σύνολο.



