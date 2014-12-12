Με σύνθημα «Ελάτε να διαβάσουμε μαζί!» ο Δήμος Λαρισαίων εγκαινιάζει οργανωμένα προγράμματα σχολικής μελέτης, που θα πραγματοποιούνται στα ΚΔΑΠ ευθύνης του. Η νέα δράση εντάσσεται στο στο πλαίσιο των φετινών παιδαγωγικών και δημιουργικών δραστηριοτήτων των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης.

«Στόχος μας είναι να στηρίξουμε τα παιδιά στην καθημερινή σχολική τους προετοιμασία και παράλληλα να δώσουμε “ανάσα” στις οικογένειες, βοηθώντας τους μικρούς μαθητές να αποκτήσουν γνώσεις με τρόπο ευχάριστο και δημιουργικό. Είμαστε αισιόδοξοι ότι η νέα αυτή πρωτοβουλία μας θα τύχει της αποδοχής παιδιών και γονέων και εκτιμούμε πως η ανταπόκριση θα είναι μεγάλη», αναφέρει χαρακτηριστικά ο Αντιδήμαρχος Παιδείας και Άθλησης, κ.Ηρακλής Γερογιώκας.

Στο πλαίσιο των προγραμμάτων σχολικής μελέτης στα ΚΔΑΠ του Δήμου Λαρισαίων, κάθε μέρα, έμπειροι φιλόλογοι των ΚΔΑΠ και μαθηματικοί της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας - Παραρτήματος Λάρισας θα βρίσκονται δίπλα στις μαθήτριες και τους μαθητές, ώστε να μελετούν μαζί τα μαθήματά τους, να ενισχύουν τις γλωσσικές τους δεξιότητες μέσα από δημιουργικές δραστηριότητες και την παιδική λογοτεχνία και να κατανοούν καλύτερα τις μαθηματικές έννοιες, αναπτύσσοντας τη λογική σκέψη και το μαθηματικό συλλογισμό. Υπενθυμίζεται ότι τα προγράμματα σχολικής μελέτης απευθύνονται σε μαθήτριες και μαθητές Δημοτικού (μέχρι 12 ετών).

Σκοπός είναι όχι μόνον η βελτίωση των σχολικών επιδόσεων, αλλά και η καλλιέργεια δεξιοτήτων ζωής: κριτική σκέψη, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, αναζήτηση λύσεων, αλλά και η χαρά της μάθησης. Τα παιδιά θα έχουν, ακόμη, την ευκαιρία να εκφραστούν και να αναπτύξουν την προσωπικότητά τους μέσα από τις υπόλοιπες δραστηριότητες των ΚΔΑΠ: ρομποτική, θεατρικό παιχνίδι, αθλητισμό, μουσική και άλλα προγράμματα.

Να σημειωθεί ότι η διαδικασία εγγραφών για τα προγράμματα σχολικής μελέτης είναι ανοιχτή και για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο ΚΔΑΠ που είναι εγγεγραμμένοι.

Ενημέρωση για νέες εγγραφές και για voucher

Οι γονείς κάτοχοι voucher EΣΠΑ καλούνται να προσέλθουν στα γραφεία της Διεύθυνσης Παιδείας (Ρούσβελτ & Οικονόμου εξ Οικονόμων 8Α, 3ος όροφος ) για να ολοκληρώσουν την εγγραφή τους. Παράλληλα, ανακοινώνεται η δυνατότητα εγγραφής στα ΚΔΑΠ του Δήμου των παιδιών που για οποιαδήποτε λόγο δεν έλαβαν voucher.

Η επιλογή θα γίνει με κοινωνικά κριτήρια με στόχο να καλυφθούν όλες οι διαθέσιμες θέσεις. Η υποβολή των δικαιολογητικών πραγματοποιείται με φυσική παρουσία στα Γραφεία Διεύθυνσης Παιδείας (Ρούσβελτ & Οικονόμου εξ Οικονόμων 8Α) ώρες 8:00 – 14:00, ως Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025.

Δομές ΚΔΑΠ ΜΕΑ

ΚΔΑΠ 1ο Ειδικό Δημοτικό σχολείο- Mουσών 1- Νεάπολη

Δομές ΚΔΑΠ

ΚΔΑΠ 33οΔημ. Σχολείο Νέα Σμύρνη, Αρβανιτοπούλου και Σκοπιάς 1

ΚΔΑΠ 3ου Νηπιαγωγείο Φιλιππούπολης, Αλευάδων 3

ΚΔΑΠ 33ου Νηπιαγωγείο, πλατεία Αγίου Κωνσταντίνου

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

1.Αίτηση Εγγραφής / έντυπο μοριοδότησης

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

3.Πιστοποιητικό υγείας παιδιού

4.Τελευταίο Εκκαθαριστικό σημείωμα του γονέα

Βεβαίωση εργασίας ή βεβαίωση χρόνου ανεργίας μητέρας

Πληροφορίες για εγγραφές & κατάθεση voucher ΕΣΠΑ:

Διεύθυνση Παιδείας

Τμήμα Δομών και Δράσεων Δημιουργικής Απασχόλησης

Ρούσβελτ 46, 3ος όροφος, Τ.Κ. 41222, Λάρισα

Τηλ.: 2410 2410 680251 & 680223,

Email: dops@larissa.gov.gr & kdap@larissa.gov.gr